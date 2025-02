Dolphin com perfil de Honda Fit é flagrado na China: será que vai mudar Novidade é 15 cm mais alongada que a versão atual e deve manter motorização Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/01/2025 - 14h55 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h15 ) twitter

CarNewsChina/Divulgação CarNewsChina/Divulgação

O BYD Dolphin vai receber o seu primeiro facelift em breve que deve ser apresentado na China. Mas além dos novos detalhes visuais, a novidade é que o Dolphin pode ter uma versão com carroceria mais alongada e um perfil mais assumido de “monovolume”.

CarNewsChina/Divulgação CarNewsChina/Divulgação

Nas imagens de flagra divulgadas no site CarNewsChina, o BYD Dolphin surge com uma camuflagem apenas no capô, traseira e rodas. Todavia, o visual do novo modelo já foi vazado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, que mostraram o monovolume por completo, uma vez que mostra os novos faróis dianteiros, que ficaram mais pontiagudos, assim como a lanterna traseira ganhou um novo arranjo visual. Não há imagens do interior, mas deve seguir o padrão chinês com amplas telas no painel de instrumentos e multimídia.

Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China/Divulgação Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China/Divulgação

Com isso o Dolphin pode manter até seus 4.125 mm de comprimento, mas em uma possível versão mais longa, suas medidas aumentam para 4.280 mm. Já a largura de 1.770 mm, altura de 1.570 mm e entre-eixos de 2.700 mm não devem sofrer alterações. Ademais, o modelo já foi homologado para as versões que serão vendidas fora da China, o que inclui o Brasil e Europa, assim como essa configuração já tirou cinco estrelas nos testes de colisão do velho continente.

Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China/Divulgação Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China/Divulgação

As baterias de 44.93 kWh e 60,48 kWh não sofreram alterações, bem como a motorização, que é de 95 cv, 175 cv e 204 cv. Por aqui, a BYD vendo o modelo apenas com motores de 95 e 204 cv, com autonomia entre 291 km e 427 km. No Brasil, o monovolume tem preço a partir de R$ 159.800.

