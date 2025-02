Exclusivo: Leapmotor irá começar com 40 concessionárias; primeira ação será em abril Pontapé inicial da marca de eletrificados será seguido da confirmação dos modelos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/02/2025 - 10h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leapmotor/Divulgação Leapmotor/Divulgação

A Leapmotor vai começar suas operações na América do Sul pelo Brasil e pelo Chile. Em entrevista a jornalistas de economia do Brasil, o presidente da Stellantis para a América do Sul, Emanuele Cappellano, deu alguns detalhes sobre o lançamento da marca chinesa por aqui. O R7-Autos Carros apurou algumas informações com exclusividade a respeito da estreia da marca de eletrificados no Brasil.

Ação de marca em abril e 40 concessionários

Nossas fontes dizem que, a princípio, a Stellantis irá começar com 40 concessionários, cuja lista será anunciada em abril. Grandes nomes como Grupo Sinal e Toriba fazem parte dessa lista.

Leapmotor/Divulgação Leapmotor/Divulgação

Alguns portais publicaram que a estreia da marca seria em abril no mercado brasileiro. Em contato com o R7-Autos Carros, a assessoria de imprensa da Stellantis confirmou que haverá uma “ação da marca neste período”, mas ainda não será o lançamento da Leapmotor por aqui.

Leapmotor/Divulgação Leapmotor/Divulgação

Em um contexto mais amplo, quando falou sobre contratações de 1.500 pessoas e novos projetos da Stellantis para a região, Capellano citou os processos de validação de produtos e abertura da rede de concessionários como parte da estratégia de chegada da Leapmotor. Capellano disse que haverá preferência para as empresas que já são parceiras da rede Stellantis.

‌



Leapmotor/Divulgação Leapmotor/Divulgação

O executivo, que está comandando um ciclo de investimentos de R$ 32 bilhões no país, evitou dar detalhes sobre novos produtos e a estratégia de cada marca, mas citou que no caso da Leapmotors há um time dedicado ao desenvolvimento de produtos e de rede, comunicação e branding para o lançamento esperado para esse ano.

Leapmotor/Divulgação Leapmotor/Divulgação

Até o momento, o que se sabe é que a Lepmotor começa no país com dois produtos: o SUV C10 e o subcompacto T03. A princípio ambos serão elétricos, mas no caso do C10 há chance de lançamento da versão híbrida plugin.

‌



Interior do Leapmotor T03

A Leapmotor está em fase de expansão na Ásia e Europa e o início na América do Sul representará uma nova fase para a empresa que tem 51% das ações nas mãos da Stellantis.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.