Expo Fenabrave: líderes discutem mercado de distribuição de veículos

Hoje em São Paulo ocorre a abertura do 33º Congresso & ExpoFenabrave, que acontece no São Paulo Expo, na capital paulista, para discussão do setor de vendas de veículos. A abertura ocorreu com discursos do presidente da Fenabrave (federação dos distribuidores de veículos) Arcelio Júnior, o presidente da Anfavea (associação dos fabricantes) Igor Calvet, representantes do governo federal e estadual e também o prefeito da cidade Ricardo Nunes (MDB). O evento tem o primeiro dia mais dedicado às reuniões das associações de marca e discute desafios do setor como a renovação de frota, participação do segmento de autopeças e impostos.

Na abertura, os representantes das entidades discutiram temas como a elevada cobrança de impostos na transação de veículos usados, programas de renovação de frota e financiamento de veículos.

“Tivemos aumento do IOF que resultariam no custo adicional de 1 bilhão para concessionárias e conseguimos reverter. Nosso pleito é zerar o IOF no forfait (risco sacado) e beneficiar o setor”, disse Arcelio Jr da Fenabrave.

Igor Calvet da Anfavea lembrou que “ o setor automotivo tem vários agentes, fabricantes, a rede toda com concessionários e distribuidores, autopeças e isso faz a diferença em um ecossistema grande que move o país”.

Guilherme Campos, secretário de políticas agrícola do Ministério da Economia lembrou que o país vive “um momento delicado na relação com os Estados Unidos e o agro é um protagonista” mas destacou que o etanol que representa o que chamou de “maior showroom de transição energética” além do programa Mover e Combustível do Futuro.

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) disse que a mobilidade é um dos pontos mais importantes em uma grande cidade. Nunes lembrou que medidas como a placa Mercosul estabeleceu o fim do lacre metálico e assim “muita gente adquirire placas falsas e coloca em carros e motos. Isso gera acidentes e resulta em problemas em segurança. Temos o smart Sampa com 32 mil câmeras e o que detectamos? Só em junho 5,3 mil ocorrências de motos com placas falsas. Oficiamos o Ministério dos Transportes sobre isso”, disse. Nunes também disse que a cidade defende medidas como a destinação dos carros abandonados pela capital e vai ampliar dispositivos de segurança para evitar acidentes.

Guilherme Afif Domingos, secretário de projetos estratégicos defendeu medidas como o financiamento e a redução de taxas de juros para renovação de frotas. “Temos uma despesa pública altíssima e isso força ação da política monetária que incide sobre os juros.

A Crise é um problema é geopolítico e mundial. Temos que discutir projetos e futuro de país” relembrou. Atualmente o país conta com uma rede de 8300 concessionários presentes em 951 cidades. As vendas de veículos empregam cerca de 350 mil pessoas e representa 8% do PIB do país.

