Fábrica de supercarros da BMW alcança 7 milhões de unidades fabricadas nos EUA BMW Alpina XB7 representa feito histórico e irá para museu da BMW Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/05/2025 - 12h30 (Atualizado em 12/05/2025 - 12h30 )

BMW/Divulgação Fred Rollison Photography

A BMW Manufacturing localizada em Spartanburg, na Carolina do Sul, acaba de alcançar o feito de sete milhões de unidades produzidas. Destinadas aos modelos de alto desempenho e SUVs de grande porte, a fábrica usou um Alpina XB7 como representante deste feito.

O veículo de número sete milhões foi um BMW Alpina XB7 pintado na cor Alpina Green Metallic que será guardado no Museu da marca na Alemanha. O motor V8 biturbo de 4,4 litros e 32 válvulas, com 631 cv de potência, é o grande diferencial do esportivo.

BMW/Divulgação Fred Rollison Photography

A fábrica da Carolina do Sul montou cerca de 400 mil BMWs em 2024, sendo que quase 225 mil foram exportados para 120 países. Abaixo, os marcos de produção dos veículos “milionésimos” da BMW Manufacturing:

‌



1º milhão: 28 de fevereiro de 2006 – BMW Z4 M Roadster

2º milhão: 12 de janeiro de 2012 – BMW X3 xDrive35i

‌



3º milhão: 24 de março de 2015 – BMW X5 M

4º milhão: 8 de setembro de 2017 – BMW X3 xDrive M40i

‌



5º milhão: 4 de junho de 2020 – BMW X5 M Competition

6º milhão: 2 de setembro de 2022 – BMW X6 M

7º milhão: 30 de abril de 2025 – BMW ALPINA XB7

