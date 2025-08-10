Febre do V8: Dodge Durango ganha versão com até 720cv nos EUA SUV pode ter novas opções de motor V8 para delírio dos entusiastas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 10/08/2025 - 17h00 ) twitter

Dodge Durango Dodge/Divulgação

A Dodge, divisão do grupo Stellantis, confirmou que a partir de 13 de agosto, todas as versões do Durango 2026 vendidas nos Estados Unidos poderão ser configuradas com o motor V8 HEMI — propulsor icônico que retorna para agradar os entusiastas da marca. A decisão ocorre após o motor V8 voltar à linha de produção. O propulsor está disponível sob encomenda para a linha RAM 1500 que havia substituído o V8 Hemi pelo Hurricane 6 em 2024.

Dodge Durango Dodge/Divulgação

Na linha 2026, o Durango GT passa a oferecer o HEMI 5.7 litros, que entrega 66cv a mais em comparação ao antigo V6 Pentastar 3.6. Com preço inicial de US$ 42.495, cerca de R$ 240 mil em valores convertidos, o modelo se posiciona como o SUV com tração integral e motor V8 mais barato do mercado norte-americano.

Dodge Durango Dodge/Divulgação

De acordo com Matt McAlear, CEO da Dodge, a estratégia mantém o foco em oferecer alto desempenho a um público amplo: “agradar às massas” disse durante a apresentação da linha com motor V8.

Dodge Durango Dodge/Divulgação

Matt McAlear afirma que todos os Durango encomendados a partir de 13 de agosto sairão de fábrica com motor V8, reforçando a proposta de “desempenho acessível” que a marca defende. O executivo ainda destacou que o modelo vive um bom momento, com as vendas no segundo trimestre crescendo mais de 50% em relação ao primeiro e liderança no segmento de SUVs médios superiores segundo o estudo JD Power 2025 US Apeal.

‌



R/T Hemi R Hellcat de volta com até 720cv

‌



Outra novidade é a estreia do Durango R/T 2026 com o HEMI V8 6.4 litros (392), que oferece 482 cv e 64,8 kgfm de torque — 117 cv a mais que o R/T anterior equipado com o V8 5.7.

Dodge Durango Dodge/Divulgação

Já o Durango SRT Hellcat 2026, com 720 cv, passa a ter preço inicial de US$ 79.995, combinando desempenho de destaque mundial com custo reduzido em relação à geração anterior. Esse motor já esteve em vários modelos do grupo Stellantis como o Challenger Hellcat que foi um sucesso de vendas enquanto foi produzido.

‌



Dodge Durango Dodge/Divulgação

Os pedidos para o Durango GT e o SRT Hellcat poderão ser feitos a partir de 13 de agosto, com entregas previstas para o quarto trimestre. O Durango R/T AWD terá pré-venda aberta ainda em 2025.

