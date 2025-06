Dodge Durango 2026 ganha novo visual e mantém aclamado V8 Hemi Só com motores grandes, SUV tem motor V6, V8 aspirado e V8 com supercharger Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 10h00 ) twitter

Depois de acabar com o motor V8 na linha RAM e também nos Dodge, a Stellantis começa a navegar em uma direção contrária. Prova disso é o já clássico Durango que mantém motores V6 e V8 na linha 2026.

Entre as novidades, há o novo pacote opcional esportivo chamado R/T Blacktop Redline, que adiciona rodas diferentes, acabamento escurecido e elementos visuais SRT. Além disso, o Durango volta a ter o opcional do pacote Tow N Go, focado no transporte de trailers.

Dodge/Divulgação

No Durango o motor V8 5.7 Hemi de 360 cv e 53,9 kgfm de torque segue vivo sempre com câmbio automático de oito marchas e tração integral. No pacote Tow N Go, a versão R/T recebe rodas forjadas, freios Brembo, suspensão com amortecimento adaptativo e escape esportivo.

Já o Durango GT, a versão de entrada, vem equipada com motor V6 3.6 de 295 cv e câmbio automático de oito velocidades. Por fim, a versão mais potente é o Durango SRT Hellcat, que terá 710 cv de potência, mantendo o título de SUV a combustão mais potente já feito.

Novo visual para o Durango

A linha 2026 do SUV da Dodge também recebeu novas rodas na versão R/T são de 20 x 8 polegadas ou as forjadas de 20 x 10 polegadas disponíveis nas versões com pacotes opcionais R/T Blacktop Redline Tow N Go e R/T Blacktop Tow N Go.

Dodge/Divulgação

Na parte interna, a versão R/T Blacktop Redline tem bancos esportivos em couro e tecido com costura vermelha, acabamentos em alumínio escovado e detalhes exclusivos. Há ainda itens como carregador de celular por indução e central multimídia Uconnect 5 com tela de 10,1 polegadas e Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

Dodge/Divulgação

Segundo a Dodge, as pré-vendas das versões GT e R/T começam em junho, com entregas previstas para o terceiro trimestre deste ano. Já a versão com V8 supercharger e 710 cv, a SRT Hellcat, terá mais detalhes revelados no terceiro trimestre de 2025. Além da linha durango há indicação de que a RAM também receba de volta o motor V8 recalibrado no segundo semestre.

