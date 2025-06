Vendas não decolam e Dodge Charger elétrico tem produção reduzida de novo Charger avança com motor Hurricane 6 de até 450cv e produção elétrica é reduzida no Canadá Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/06/2025 - 12h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h00 ) twitter

Dodge/Divulgação

A Stellantis tomou a decisão de reduzir mais a produção do Charger elétrico no Canadá. A planta de Windsor irá trabalhar em apenas um turno em Windsor e a razão está na baixa aceitação do Charger que agora é vendido só em uma versão.

Dodge/Divulgação

Na linha de produção da montadora o “ICE Charger Sixpack in Q1 2025” já está em fase de produção. Enquanto o plano de lançar o motor seis cilindros biturbo se revela acertado e a produção avança. Inicialmente o Charger a gasolina viria só em setembro e alcançaria plena produção em dezembro. Mas a queda das vendas foi tão vertiginosa que até agora existem unidades 2024 nas concessionárias.

Interior do novo Dodge Charger com motor elétrico Dodge/Divulgação

O motor do Dodge Charger Sixpack é o Hurricane 6 que estreou na Ram 1500. É um 3,0 litros turbo com 420cv chegando a 550cv no modo oberboost. A versão de 550cv tem novidades como novas saídas de escape, capô com acabamento elevado entre outros detalhes esportivos.

Dodge/Divulgação

Agora a Stellantis estuda até mesmo o lançamento de uma variante V8, solução que já existe na linha da picape RAM 1500 mas ainda não em modelos menores que usam a plataforma STLA do Charger.

‌



