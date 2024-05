Ferrari 12Cilindri pode ser o último V12 da marca: conheça

Alto contraste

Ferrari 12Cilindri 2024 Esportivo tem 840cv e pode ser despedida da gama V12





A Ferrari 12Cilindri foi lançada em Miami, nos Estados Unidos, onde será a corrida de Fórmula 1 neste final de semana. Além de um visual arrojado, o esportivo de Maranello tem motor V12, que entrega até 830 cv, fazendo de zero a 100 km/h em apenas 2,9 segundos. A novidade chega na versão cupê e conversível para substituir a Ferrari 812 Superfast.

Visualmente, a Ferrari 12Cilindri tem um capô alongado com amplas entradas de ar, dianteira com uma grade amplificada, uma barra em preto no pico do capô e faróis afilados futuristas. A traseira é curta e tem coluna “C” bem caída, além de trazer spoiler, dois flaps, defletores aerodinâmicos, vidro traseiro no formato exclusivo e teto preto.

Em relação ao tamanho, a Ferrari 12Cilindri mede 4,73 metros de comprimento, 2,17 metros de largura, 1,29 metro de altura e 2,70 metros de entre-eixos. A versão cupê pesa 1.560 kg e a conversível 1.620 kg. Por dentro, o bólido traz painel digital, multimídia com conexão com Android Auto e Apple CarPlay, sistema de som Burmester com 15 alto-falantes e potência de 1.600W.

A Ferrari 12Cilindri vem equipada com um motor V12 6.5 litros, que entrega 830 cv com 69,1 kgfm de torque com rotação máxima de 9.500 rpm e 80% do torque disponível com 2.500 rpm. O motor ainda conta com bielas de titânio e pistões de alumínio forjado.

Ferrari 12Cilindri 2024 Esportivo tem 840cv e pode ser despedida da gama V12

Segundo a Ferrari, o esportivo pode ir de zero a 100 km/h em apenas 2,9 segundos, chega aos 200 km/h em 7,9 segundos e atinge a velocidade máxima de 340 km/h na versão cupê. Já a versão conversível é um pouco mais “lenta” fazendo de zero a 100 km/h em 2,95 segundos e atinge os 200 km/h em 8,2 segundos.