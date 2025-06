Festival Interlagos: Honda mostra novo HR-V que chega em julho Marca também mostrou novo Civic Hybrid Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/06/2025 - 11h02 (Atualizado em 11/06/2025 - 11h02 ) twitter

Festival Interlagos: Honda mostra novo HR-V que chega em julho

A Honda aproveitou o Festival Interlagos para mostrar o novo HR-V 2026 turbo, que ganhou algumas mudanças visuais, assim como o novo Civic Hybrid e o City.

O Honda HR-V, que será lançado em julho, ganhou rodas de 18 polegadas com novos detalhes na dianteira e nova lanterna traseira. A motorização 1.5 turbo de até 177 cv foi mantida. Já o interior ganhou uma nova central multimídia do tipo flutuante.

O Honda Civic Advanced Hybrid e o City Touring Sport também foram apresentados durante o festival. Ambos chegarão ao país ainda neste ano.

