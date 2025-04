Fiat Cronos é vendido com desconto antes de nova versão Versões 2024 e 2025 tem até R$ 10 mil de desconto antes da estreia do novo modelo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/04/2025 - 10h58 (Atualizado em 16/04/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat/Divulgação

A rede de concessionários está vendendo a linha do sedã Cronos com descontos generosos. Consultamos duas concessionárias, uma em São Paulo e outra em Belo Horizonte que anunciam o sedã com descontos. E pesquisando um pouco mais encontramos ofertas da linha Cronos 2024 ou 2025.

Fiat Cronos 2026 tem primeiras imagens oficiais reveladas - Fiat/Reprodução

O site de ofertas da Fiat traz apenas o Cronos 1.3 manual (ainda 2024/24) com desconto de R$ 99,9 mil por R$ 89,9 mil. Na concessionária Fiat Original de São Paulo a versão 1.3 automática (2024/24) de R$ 104,9 mil é vendida por R$ 98,9 mil. A versão Firefly 1.0 de entrada sai por R$ 87,1 mil na Fiat Amazonas ano modelo 2025.

Fiat/Reprodução

O Fiat Cronos está perto de receber mudanças. Conforme antecipamos o Cronos receberá novos para-choques dianteiros e deve ter novidades na nomenclatura de versões. O desenho do sedã receberá as mudanças visuais para ficar mais alinhado com a linha do Grande Panda que deve ser mostrado no final do ano.

‌



@gessnermotors/Reprodução

Fabricado na Argentina, o Cronos manterá os motores 1.0 Firefly e 1.3 Firefly automático com nível superior de equipamentos.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.