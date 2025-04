Veja como vai ficar o novo Fiat Cronos básico linha 2026 Sedã compacto vai chegar em breve com novidades visuais mantendo motores 1.3 e 1.0 e quem sabe o T200 turbo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/04/2025 - 15h00 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

@sanchezdaredjian/Reprodução

O Fiat Cronos 2026 está prestes a chegar com novidades. O primeiro lote do sedã compacto já está no Brasil e deve ser apresentado em breve à imprensa. Agora um flagra mostra a versão básica que deve manter a nomenclatura “Drive” e o motor 1.0 Firefly.

Fiat Cronos 2026 tem primeiras imagens oficiais reveladas

Essa versão Drive flagrada pelo perfil de Instagram @sanchezdaredjian mostra a nova dianteira com aletas verticais integradas aos faróis com novos elementos visuais. Há uma outra entrada de ar bem ampla bem como um aplique plástico nas extremidades dos pára-choques. Os para choques aliás tem vincos quadrados na dianteira e se mantém com o mesmo desenho na traseira.

Fiat/Reprodução

O flagra não mostra imagens internas mas a exemplo do Argo o Cronos deve manter o mesmo desenho. A proposta das linhas mais quadradas é para combinar com o perfil do Grande Panda que deve ser lançado no final deste ano ou começo de 2026. Na motorização o Cronos não deve mudar nada.

Fiat/Reprodução

Assim, as versões de entrada devem manter o 1.0 Firefly de 71cv com gasolina e 75 cv com etanol e o 1.3 Firefly de 107 cv da linha atual. O câmbio se manterá manual de cinco marchas na 1.0 ou automático do tipo CVT para a 1.3 (o câmbio manual com motor 1.3 já saiu de linha). A Fiat até pode surpreender e lançar uma versão com motor turbo T200, mas isso até agora é pouco provável e a Fiat não comenta.

‌



‌



Fiat apresenta teaser do Cronos MY26 com visual renovado

Recentemente a Fiat afirmou que em breve deve ocorrer a estreia do renovado sedã com esse texto: “A Fiat revela o teaser da nova linha 2026 do Cronos, o sedã mais vendido na América do Sul em 2024. (…) Em breve, mais informações.”

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.