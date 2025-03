Fiat Mobi 2025: preços e versões após aumentos Fiat Mobi mantém motor Firefly e fica R$ 1 mil mais caro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/03/2025 - 15h00 (Atualizado em 18/03/2025 - 15h00 ) twitter

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

A linha do Fiat Mobi acaba de ficar mais cara mesmo sem mudança de ano modelo. No site da Fiat os reajustes aplicados ficaram em R$ 1 mil e com isso a versão Trekking topo de linha supera os R$ 80 mil.

Fiat/Divulgação

Vale lembrar que recentemente a Fiat trocou o motor do Mobi que era o Fire Evo pelo 1.0 Firefly, motor que havia estreado com o Mobi mas saiu de linha em 2020. O motor atual tem 71/75cv e 10,7kgfm de torque combinado com câmbio manual de cinco marchas.

Fiat/Divulgação

A versão LIKE passou de R$ 76.990 para R$ 77.990 e traz ar condicionado, direção elétrica, rodas de aço aro 14 com calota, travas elétricas e vidros elétricos dianteiros, computador de bordo e volante com ajuste de altura.

Fiat/Divulgação

Já a Treeking passou de R$ 79.990 para R$ 80.990, e traz visual específico com acabamentos e emblemas, barras no teto e volante com comandos de som além de multimídia de sete polegadas. Com o pacote Style de R$ 2.300 o Mobi ganha rodas de liga-leve de 14″ e retrovisores externos com função tilt-down.

