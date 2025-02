Fiat Mobi 2025: versões, preço e novo motor Subcompacto troca de motor, sobe de preço e continua com as versões Like e Trekking Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/01/2025 - 13h00 (Atualizado em 22/01/2025 - 13h07 ) twitter

Fiat/Divulgação

Com 67 mil unidades vendidas em 2024, o Fiat Mobi é um dos carros mais vendidos da marca e um dos mais baratos do Brasil. Na linha 2025 o Mobi trocou o motor 1.0 Fire EVO, herança do antigo Fire com mais de 20 anos de estrada, pelo 1.0 Firefly (71/75cv e 10kgfm de torque) que estreou no Argo em 2017 e esteve no Mobi até 2020 agora voltou ao subcompacto.

Fiat/Divulgação

O Fiat Mobi 2025 manteve a oferta da gama anterior com duas versões: Like e Trekking, por R$ 76.990 e R$ 79.990.

Fiat/Divulgação

O Mobi tem itens de série como ar-condicionado, direção elétrica, dois airbags, freios antitravamento ABS, vidro elétrico dianteiro e monitor de pressão dos pneus. Confira os preços e conteúdos das duas versões do Mobi à venda no país.

Fiat/Divulgação

Like – O Fiat Mobi Like vem com rodas de aço de 14’’ com calotas, retrovisores com ajuste manual, tomada 12V, revestimento externo nas colunas B e C das portas, molduras nas caixas de roda, Isofix, banco traseiro rebatível, ajuste de altura do volante, faróis com máscara negra e função follow me home, suspensão elevada, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, maçanetas e retrovisores externos na cor preta, ESS (Sinalização de frenagem de emergência), computador de bordo, painel de instrumentos com tela de 3,5’’, predisposição para rádio, console central com porta-objetos e porta-copos, controle de estabilidade e de tração, assistência de partida em rampa, luzes de condução diurna, repetidores de seta dos retrovisores e alerta do uso do cinto de segurança.

Fiat/Divulgação

Trekking - A versão tem visual de perfil aventureiro e incorpora calotas escuras, central Multimídia de 7″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e quatro alto-falantes, faróis com máscara negra, volante multifuncional, barras longitudinais no teto, banco do motorista com regulagem de altura, bancos dianteiros com bolsa porta-objetos no encosto, console de teto e maçanetas na cor do veículo. O modelo Trekking dentro da caracterização tem pintura lateral preta, adesivo de capô alusivo à versão, emblema no teto e na tampa do porta-malas.

