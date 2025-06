Fiat Pulse Abarth é revelado no Festival Interlagos com preço de R$ 157,9 mil Modelo ganhou pequenas mudanças visuais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/06/2025 - 17h07 (Atualizado em 11/06/2025 - 17h07 ) twitter

O Fiat Pulse Abarth foi revelado no Festival Interlagos com algumas mudanças visuais, mas segue com o mesmo motor T270 1.3 litro turbo de até 185 cv. O modelo é vendido por R$ 157.900.

Visualmente, o Fiat Pulse Abarth ganhou novos detalhes na grade frontal, logo do escorpião em novos lugares no veículo. Com isso, o carro ficou com desenho mais quadrado na dianteira com elementos na vertical. A traseira manteve o visual e as rodas ganharam um novo acabamento.

Por dentro, o utilitário esportivo ganhou acabamento em vinil, teto solar panorâmico e bancos com acabamento em vermelho.Sob o capô, o SUV vem equipado com o motor T270, que entrega até 185 cv com 27 kgfm de torque.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo.

