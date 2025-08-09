Fiat Toro 2026 renovada: veja os preços e conteúdos das 6 versões Líder de vendas ganhou novo visual, freio a disco nas quatro rodas e freio eletrônico de estacionamento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 09/08/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat Toro Ultra

A Fiat lançou nesta semana a Toro 2026 que tem ao todo seis versões mantendo motor T270 flex ou 2.2 Multijet turbodiesel com preços que variam entre R$ 159.490 e R$ 228.490.

Fiat Toro 2026

A picape passou por atualizações visuais, recebeu novos equipamentos de série e teve aumento médio de R$ 1.900 nos preços. Todas as configurações agora contam com freio de estacionamento eletrônico com função auto hold e freio a disco nas quatro rodas.

Fiat Toro 2026

Na parte externa, a dianteira foi redesenhada com faróis mais estreitos, nova entrada de ar e skid plate. As lanternas traseiras ficaram mais finas e as rodas têm novos desenhos. O interior recebeu alterações pontuais, como manopla de câmbio redesenhada, molduras nas saídas de ar, console central com acabamento marrom e revestimentos de bancos específicos por versão. As centrais multimídia variam conforme a configuração: 7, 8,4 ou 10,1 polegadas verticais, todas com espelhamento sem fio.

Fiat Toro 2026

O cluster digital de 7 polegadas é item de série. Pacotes adicionais incluem frenagem autônoma, farol alto automático, alerta de ponto cego e serviços conectados em parceria com a Ituran.

‌



Fiat Toro 2026

No conjunto mecânico, permanecem os motores 1.3 turbo flex de 176 cv e 270 Nm, com tração 4x2 nas versões Endurance, Freedom, Volcano e Ultra, e o 2.2 turbodiesel de 200 cv e 450 Nm, com tração 4x4 nas configurações Volcano e Ranch.

‌



Versões e Equipamentos

Fiat Toro Endurance - R$ 159.490 - essa versão traz faróis e lanternas de LED, rodas de 17 polegadas, ar-condicionado, direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, piloto automático, capota marítima, protetor de caçamba, sensor de estacionamento traseiro, central multimídia de 7 polegadas com espelhamento sem fio e painel digital de 7 polegadas.

‌



Fiat Toro Endurance Fiat/Divulgação

Fiat Toro Freedom - R$ 169.490 - essa configuração adiciona central multimídia com tela de 8,4 polegadas, câmera de ré, ar-condicionado digital de duas zonas, volante revestido em couro com aletas para troca de marchas e pode receber como opcional o pacote Fiat Connect Me com GPS embarcado.

Fiat Toro Freedom

Fiat Toro Volcano 1.3 flex - R$ 186.490 - essa opção traz bancos em couro, banco do motorista com ajustes elétricos, rodas de 18 polegadas, chave presencial com partida por botão, carregador de celular por indução, GPS integrado, sensores de estacionamento dianteiros, farol com acendimento automático, sensor de chuva, retrovisor interno eletrocrômico, faróis de neblina de LED e retrovisores com rebatimento elétrico. Essa versão ainda pode receber o Pack Tech opcional com alerta de colisão com frenagem automática, farol alto automático, assistente de permanência em faixa e central multimídia vertical de 10,1 polegadas.

Fiat Toro Ultra

Fiat Toro Ultra - R$ 196.490 - essa versão inclui todos esses itens e adiciona alerta de colisão com frenagem de emergência, assistente de faixa, farol alto automático, multimídia vertical de 10,1 polegadas, capota rígida com santantônio integrado e estribos laterais.

Fiat Toro Volcano

Fiat Toro Volcano 2.2 turbodiesel com tração 4x4 - R$ 210.490 - essa versão mantém o mesmo conteúdo da Volcano 1.3 turbo.

Fiat Toro Ranch

Fiat Toro Ranch - R$ 228.490 - a opção topo de linha oferece os mesmos itens da Ultra, mas com acabamento cromado externo e sem a capota rígida.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.