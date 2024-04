Fiat Toro Ranch diesel 2024: teste de desempenho, consumo e novos itens

Alto contraste

Velocidade máxima de 188km/h é suficiente para sua proposta Velocidade máxima de 188km/h é suficiente para sua proposta (Marcos Camargo Jr. 06.04.2024)

Mesmo com a estreia da Titano, a Fiat mantém e manterá a Toro em linha, especialmente os modelos diesel com tração 4x4 que têm clientela cativa. A Fiat Toro Volcano 2024 ganhou mudanças sutis, unificou o visual e a montagem da grade, e ficou mais equipada em todas as versões, embora também mais cara.

Você pode conhecer a linha 2024 da Fiat Toro nesta matéria aqui e, por enquanto, iremos nos concentrar na versão Ranch equipada com motor turbo diesel. A grade da Ranch, por sua vez, possui detalhes em bronze, denominados pela Fiat como "premium brown". No interior, os bancos têm a cor marrom, e as novas rodas de 18 polegadas possuem acabamento diamantado.

Fiat Toro Ranch mescla a proposta de conforto e alto torque com visual tradicional Fiat Toro Ranch mescla a proposta de conforto e alto torque com visual tradicional (Marcos Camargo Jr. 06.04.2024)

A Fiat Toro Ranch está posicionada acima da Volcano, que tem um preço na faixa de R$ 192 mil e está sendo oferecida por R$ 209,9 mil. No que diz respeito ao conteúdo da linha 2024 da Fiat Toro, a única mudança é a adição do sistema Fiat Connect Me, uma plataforma integrada por meio de um aplicativo de celular.

Esta plataforma permite serviços de rastreamento, funções remotas, controle de manutenção do veículo, entre outros, de forma mais acessível. Além disso, a Toro também recebeu sensores de chuva e crepuscular, que ativam os faróis em LED.

Há apliques que imitam madeira no painel Há apliques que imitam madeira no painel (Marcos Camargo Jr. 06.04.2024)

Itens de série Toro Ranch

Como item de série, a Fiat Toro Ranch 2024 apresenta uma variedade de recursos, tais como banco do motorista com ajustes elétricos, chave presencial com partida por botão, retrovisor interno eletrocrômico, GPS integrado, maçanetas e frisos cromados, grade com moldura cromada, rodas de 18 polegadas, carregador sem fio, sensor de estacionamento frontal e pacote ADAS, que inclui controle de cruzeiro adaptativo, alerta e frenagem automáticos, e manutenção do carro na faixa, entre outros itens.

Além disso, incorpora elementos como uma boa multimídia vertical com GPS nativo, conexões sem fio e câmera com sensor de ré. A única melhoria que poderia ser feita seria a inclusão de uma cobertura 360° para facilitar as manobras em um veículo de grande porte.

Rodas são de 18 polegadas Rodas são de 18 polegadas (Marcos Camargo Jr. 06.04.2024)

Motor da Fiat Toro Ranch não muda

Agora, coexistindo com a Titano, as três versões topo de linha da Toro utilizam o motor 2.0 Multijet turbodiesel de 170cv e 35kgfm de torque, além de adicionar tração 4x4, protetor de cárter, câmbio automático ZF de 9 marchas e ESC Off, que desliga o controle de estabilidade. Ao contrário da Volcano, que também está disponível com motor 1.3 turbo, a Ranch e a Ultra são oferecidas apenas com motor turbodiesel.

Interior tem acabamento em marrom Interior tem acabamento em marrom (Marcos Camargo Jr. 06.04.2024)

A Fiat Toro possui as seguintes dimensões: 4,94 metros de comprimento, 1,84 metros de largura, 2,99 metros de entre-eixos, 1,73 metros de altura. Sua caçamba tem capacidade para 937 litros com 1 tonelada de carga e capacidade de reboque de 400 quilogramas.

Modelo traz ampla multimídia na vertical Modelo traz ampla multimídia na vertical (Marcos Camargo Jr. 06.04.2024)

Teste dinâmico

A Fiat Toro Ranch combina a proposta de conforto e alto torque com um visual tradicional carregado nos cromados e itens que remetem a modelos de porte maior. Existem apliques que imitam madeira no painel, e os bancos de couro têm tonalidade marrom. Embora não seja especialmente potente, com 170 cavalos para movimentar seu peso elevado de 1.871 kg, a Toro Ranch se destaca pelo torque de 35 kgfm, especialmente em situações off-road.

Toro tem 2,99m de entre-eixos Toro tem 2,99m de entre-eixos (Marcos Camargo Jr. 06.04.2024)

A velocidade máxima de 188 km/h é adequada para sua proposta, e a aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em 10 segundos, sem decepcionar nem surpreender. Quanto ao consumo de diesel da Fiat Toro, a média é de 11,1 km/l, o que é satisfatório e está dentro do que a marca informa ao Inmetro: 9,9 km/l em ambiente urbano e até 12,3 km/l em estradas.

Para os clientes que não priorizam itens de segurança ativa ou o visual tradicional de uma picape, a Toro Ranch 2024 pode ser uma opção compensadora, mesmo custando cerca de R$ 18 mil a mais que uma Volcano, com preço de R$ 210,9 mil. A competição estará presente, no entanto, dentro da própria marca, mas em diferentes categorias. A Titano Volcano será menos (bem menos) equipada e mais lenta, porém oferecendo maior tração e uma estrutura mais robusta por R$ 239 mil, enquanto a RAM Rampage diesel mais acessível custará em torno de R$ 250 mil.