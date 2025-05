Fiat Uno turbo celebra 40 anos mas demorou para chegar ao Brasil Compacto foi desejado na Europa dos anos 1980 e brigava com VW Polo e Renault 5 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/05/2025 - 02h00 ) twitter

O mercado de hatches estava bem maduro na Europa dos anos 1980 e as opções eram fartas. Em meio ao sucesso do Fiat Uno lançado em 1984, a estreia do Uno 1.0 turbo ie foi um divisor de águas transformando um carro de entrada em um objeto de desejo de forma instantânea. Hoje a Fiat celebra 40 anos desta novidade.

O Fiat Uno turbo chegou em maio de 1985 em meio a estreia da família Fire, que significa linha robotizada de produção de motores. O Uno Turbo ie, variação que receberíamos nove anos depois e com outro motor, era um 1,3 litro quatro cilindros com 105cv e 15kgfm com seus parcos 845kg. Com 0-100km/h em 8,3s e máxima de 200km/h, o Uno turbinado acelerou as vendas do compacto.

Entre as curiosidades, o motor 1.3 tinha ignição Magnetti Marelli e injeção Bosch, que na época era pioneira nestas soluções.

Roberto Giolito, diretor da Stellantis Heritage, diz que “O Fiat Uno Turbo i.e. era muito mais do que um pequeno esportivo. Era um sonho tangível e um símbolo de liberdade para toda uma geração cujo coração batia ao ritmo do turbocompressor”.

Giolito diz ainda que o Uno Turbo i.e. “atraía os jovens, mas também encantava motoristas experientes com sua tecnologia inovadora. Mesmo hoje, quarenta anos depois, o Fiat Uno Turbo i.e. é o símbolo de uma geração que ainda acreditava em sonhos.”

O Uno seguiu evoluindo e quatro anos depois teria um novo motor: 1.4 de 116cv sobrealimentado. Era mais rápido embora fosse mais simples que um Renault 5 ou Polo G40, geração mais longa do compacto que durou de 1987 a 1994.

No Brasil, ficamos bem longe dessa realidade por anos. O primeiro Uno esportivo foi o 1.5R ainda carburado. O primeiro Fiat Uno com injeção surgiu só em 1992 com o S e CS. O Turbo veio só no segundo semestre de 1994.

