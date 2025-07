Ford anuncia primeiro elétrico “barato” da marca: saiba tudo Projeto irá resultar em carros compactos e até SUVs Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/07/2025 - 16h28 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h28 ) twitter

Nos primórdios da indústria automotiva, a Ford lançou o modelo T, primeiro automóvel fabricado em série que revolucionou o mercado. Era bem mais barato, fácil de fazer e permitia que a Ford produzisse o carro em grande quantidade. Hoje em dia a Ford anunciou que seu próximo “Ford T” será um modelo elétrico e popular.

Jim Farley, CEO Ford Ford/Divulgação

A Ford convocou uma coletiva de imprensa dia 11 de agosto no Kentucky, onde está uma fábrica mais moderna e recente da marca. Em uma reunião para apresentar os resultados do primeiro semestre de 2025, o CEO da Ford Jim Farley confirmou a produção de uma plataforma modular 100% elétrica.

Cinco destaques do Ford Mustang Mach-E, o único elétrico que é um Mustang

A fábrica do Kentucky, no meio Oeste norte-americano, produz o Escape, Lincoln Corsair, F-Series Super Duty e Lincoln Navigator.

Ford/Reprodução Ford/Reprodução

Recentemente a Ford disse que poderia criar ícones desejáveis pelos clientes após ter voltado sua estratégia para a produção de SUVs e picapes a partir de 2019. Mas uma crise na Europa e um mercado restrito a carros grandes nos Estados Unidos podem mostrar que a solução será diversificar mais.

‌



