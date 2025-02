Ford apresenta Everest sem motor V6 na Argentina: saiba tudo SUV de sete lugares terá motor 2,3 litros Ecoboost ao invés do V6 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/01/2025 - 16h52 (Atualizado em 21/01/2025 - 17h14 ) twitter

A Ford lançou hoje no mercado argentino o SUV médio Everest. Feito sobre chassi e estrutura da Ranger, o Everest terá apenas motor a gasolina 2,3 litros e virá importada da Tailândia.

Everest, o SUV da Ranger, finalmente foi confirmado na Argentina (Ford Divulgação)

O visual é o mesmo já conhecido em outros mercados e segue a mesma linha adotada pela Ranger com linhas retas, grade cromada mas segundo a Ford Argentina o acerto da suspensão é mais confortável, o que se espera de um SUV familiar. Na dianteira a suspensão é do tipo McPherson e na traseira o eixo é do tipo rígido com molas helicoidais e barra estabilizadora.

Everest, o SUV da Ranger, finalmente foi confirmado na Argentina (Ford Divulgação)

O motor esperado para o Everest seria o V6 usado nas versões topo de linha da Ranger. Mas a escolha foi para o 2,3 litros Ecoboost de 300cv e 45kgfm de torque combinado com câmbio automático de dez velocidades e tração 4X4. É o mesmo motor usado no Bronco, nas versões de entrada da F-150 e Mustang e também em determinadas versões da Ranger.

Everest, o SUV da Ranger, finalmente foi confirmado na Argentina (Ford Divulgação)

O Ford Everest chega em versão única Titanium e tem entre os itens de série a multimídia de 12 polegadas, painel digital de 8 polegadas, faróis full-LED, controle de modos de condução com seis opções, rodas de 20 polegadas, bancos rebatíveis da terceira fileira, porta-malas com abertura elétrica e teto solar panorâmico.

‌



Everest, o SUV da Ranger, finalmente foi confirmado na Argentina (Ford Divulgação)

Tratamos o Everest como um apresentação pois o lançamento efetivo será em março, quando os preços serão divulgados. No Brasil ainda não há informações a respeito do lançamento do Everest mas a Ford enviou um grupo de brasileiros para a Argentina a fim de acompanhar a apresentação.

Everest, o SUV da Ranger, finalmente foi confirmado na Argentina (Ford Divulgação)

Portanto, devemos esperar algo após o mês de março, quando as primeiras unidades do SUV devem começar a chegar ao mercado argentino.

