Ford F-350 Tremor ganha novas opções de motor diesel e V8 a gasolina nos EUA Versão Super Duty estará disponível só em outubro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/08/2025 - 20h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h00 )

Ford F-350 Ford/Divulgação

Desde os anos 1980 a Ford domina o segmento de picapes grandes nos Estados Unidos com a linha F-150 e seus inúmeros modelos. Porém, para a linha F-350 dentro da linha Tremor, a F-150 “Super Duty”, há novas opções de motorização. Antes disponível só com os motores mais potentes, a Ford diversifica com novas opções para os clientes. As novidades chegam ao mercado em outubro no mercado norteamericano. Nos primeiros seis meses de 2025 mais de 415 mil unidades da linha F-Series foram vendidas nos Estados Unidos.

Ford F-350 Ford/Divulgação

Mantendo a suspensão com capacidade ampliada para o off road, a picape F-250 e a F-350 podem ser configuradas com o motor diesel 6.7 Power Stroke V8 com 475 cv e mais de 140 kgfm de torque. Antes, a Tremor vinha só com motor V8 7,3 litros com 430cv ou 500cv no diesel e 160kgfm.

Ford F-350 Ford/Divulgação

Entre os itens de série estão a já citada suspensão, chapas de proteção no assoalho e respiro dos eixos para evitar entrada de água no pacote Tremor.Também há opção de incluir no pacote Lariat Premium, os conhecidos assistentes de condução Co-Pilot360 2.0 o que inclui itens como estribos elétricos, vidro traseiro corrediço e recursos para reboque.As F-350 STX com rodagem dupla traseira ganham novos para-choques e grade na cor da picape, câmera 360 e novos acabamentos internos.A linha Super Duty 2026 faz parte da mesma geração há três anos e basicamente é a mesma desde então. Ainda assim as vendas só crescem. No primeiro semestre foram 412,848 unidades vendidas da F-Series enquanto a linha Chevrolet Silverado teve 289 mil uidades vendidas ficando na segunda posição.

