Ford Mustang manual terá só 200 unidades no Brasil Esportivo terá emblema numerado alusivo à série equipada com transmissão manual de seis marchas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/01/2025 - 17h07 (Atualizado em 29/01/2025 - 17h07 )

Ford/Divulgação

Confirmado no final do ano passado, o Ford Mustang com câmbio manual terá apenas um lote com 200 unidades destinadas ao mercado brasileiro neste ano.

Ford anuncia a chegada do Mustang manual em vídeo

Hoje a Ford divulgou um teaser do novo Mustang GT Performance com transmissão manual. A foto destaca a placa numerada aplicada junto ao câmbio, revelando que ele será oferecido em edição limitada de apenas 200 unidades. Segundo a Ford, esse detalhe reforça a exclusividade do modelo, que promete ser disputado por colecionadores e fãs da direção esportiva.

Três tecnologias legais e exclusivas do Ford Mustang GT Performance

O Mustang com câmbio manual tem o mesmo motor V8 5,0 litros Coyote de 488 cv a 7.250 rpm e torque de 57,5 kgfm a 5.000 rpm.

Teste com Mustang GT Performance 2025: A Tecnologia Melhorou o Clássico

Visualmente a parte interna do Mustang em função do câmbio de seis velocidades mas mantém itens como tela de 12,4″, central multimídia SYNC 4 com 13,2 polegadas, espelhamento sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, GPS entre outros. Ainda não há uma data precisa de lançamento do mustang com câmbio manual no Brasil.

