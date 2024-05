Ford pode voltar a fazer Fiesta, Focus, Fusion e Ecosport? Entenda

Alto contraste

A+

A-

Nos últimos dias, a Ford tem mudado completamente o discurso a favor dos elétricos para uma postura mais cuidadosa sobre a eletrificação. Depois de eliminar nos últimos três anos modelos icônicos da marca na Europa como Fiesta, Fusion e Ecosport, e confirmar o fim do Focus para 2025, o gerente-geral da Ford no Velho Continente, Martin Sander, admitiu que a empresa poderá seguir fazendo carros a combustão após 2023.

Ford Europa Divulgação Ford Ecosport, Fiesta, Focus e Mondeo/Fusion poderão voltar à cena?

Mas isso significa que a Ford poderá voltar a fazer seus carros pequenos que sempre fizeram sucesso? Isso pode mudar a estratégia da empresa no Brasil?

Ford Europa Divulgação Ford Ecosport, Fiesta, Focus e Mondeo/Fusion poderão voltar à cena?

Martin Sander disse que “se houver demanda por híbridos plug-in, nós iremos oferecer estes veículos” durante o evento Financial Times Future of the Car. Ele também admitiu que a demanda por elétricos estava mais fraca na Europa, sendo que a aposta da Ford era em um cenário de ampla aceitação desse tipo de veículo.

Ford Europa Divulgação Ford Ecosport, Fiesta, Focus e Mondeo/Fusion poderão voltar à cena?

Por enquanto, o único “alento” é o projeto de um SUV pequeno desenvolvido na Índia, onde a Ford encerrou a produção do Ka e do Ecosport apostando na estratégia dos “SUVs e picapes”. Esse projeto poderá dar origem a um carro a combustão para diversos mercados, incluindo o Brasil e também a Europa.

Publicidade

Ford lança primeiro SUV pequeno e elétrico na Europa: Puma Gen-E Ford lança primeiro SUV pequeno e elétrico na Europa: Puma Gen-E (Ford/Divulgação)





Além disso, o Puma Gen-E é outra aposta como híbrido e que em breve terá uma versão elétrica. A Ford também trabalha em outro SUV que usa base Volkswagen de porte do ID.4. Assim, ainda há poucas alternativas para essa mudança de estratégia que se avizinha. No entanto, Sander já deixou claro que se houver demanda por carros que ainda tenham motor a combustão, a Ford estará pronta para atender esse cliente.

Publicidade









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.