Ford vai aumentar de novo a produção da Ranger na Argentina Picape terá produção elevada para atender a demanda em alta 29/07/2025 - 13h00

A Ford confirmou um novo investimento de US$ 40 milhões, cerca de R$ 220 milhões na fábrica de Pacheco, na Argentina, voltado à ampliação da produção e ao lançamento de novas configurações da picape Ranger. Com isso, o total investido na planta desde o início do projeto da nova geração da Ranger chega a US$ 700 milhões, cerca de R$ 3,9 bilhões em valores convertidos.

A expansão permitirá que a unidade alcance um volume de produção de 80 mil unidades por ano, o maior já registrado na história da planta, representando um crescimento de 30% em relação a 2024 e 45% superior ao volume inicial da nova geração, lançada em meados de 2023.

Ford Ranger em linha de produção na Ford em General Pacheco

Atualmente, cerca de metade da produção é destinada ao mercado brasileiro, seguido por Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Paraguai e Uruguai.

Ford Ranger XL tem visual simplificado e motor 2.0 turbodiesel 4X4

Além do aumento de capacidade, o novo investimento inclui a introdução de novas versões da Ranger, como a cabine simples e o chassi-cabine, voltadas ao segmento comercial. Essas versões, que priorizam robustez e capacidade de adaptação para diferentes tipos de trabalho, foram exibidas pela primeira vez durante a Fenatran 2023.

A fábrica de Pacheco passou por um processo de modernização entre 2021 e 2023, com a instalação de novas ferramentas e robôs inteligentes nas áreas de estamparia e carroceria. A atual fase de expansão inclui a abertura de mais 150 postos de trabalho diretos, além dos 160 já criados no início deste ano.

Dois anos após interromper a produção em suas fábricas no Brasil, a Ford realizou um investimento de R$ 3 bilhões (600 milhões de dólares) na planta instalada na cidade de General Pacheco, na Argentina. A unidade será responsável pela montagem do novo modelo da picape Ford Ranger Divulgação/Ford

Segundo Martín Galdeano, presidente da Ford Argentina e América do Sul, a forte demanda pela nova geração da Ranger acelerou os planos de expansão. “A resposta dos clientes superou nossas expectativas e nos impulsiona a ampliar a capacidade produtiva e a oferta da picape com versões como a cabine simples, muito aguardada pelo setor comercial”, afirmou.

Desde o lançamento da nova geração, a Ford Ranger vem registrando forte crescimento no mercado sul-americano. No Brasil, o modelo cresceu cerca de 60% em 2024, com mais de 28 mil unidades vendidas — o melhor resultado em quase 30 anos de comercialização no país. No primeiro semestre de 2025, a Ranger manteve o ritmo e registrou aumento de 25% nas vendas, liderando entre as picapes de topo de linha.

