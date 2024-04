Ford vai reduzir (de novo) a produção da F-150 elétrica nos EUA

Alto contraste

A+

A-

Em 2023 a Ford vendeu 24.165 unidades da F-150 Lightning Em 2023 a Ford vendeu 24.165 unidades da F-150 Lightning (Ford/Divulgação)

A Ford irá reduzir de forma "drástica" a produção da F-150 Lightning com motor elétrico. A mídia local reporta que a Ford irá começar reduzindo a quantidade de horas trabalhadas dos funcionários para a linha de montagem da F-150. A razão para essa mudança é a redução das vendas dessa versão enquanto o público aumenta o interesse pelo modelo híbrido.

POR QUE A NOVA FORD F-150 é GASOLINA V8 e não diesel? Veja o vídeo!

Ao longo de 2023 a versão F-150 Lightning vendeu 24.000 unidades, 55% a mais que 2022. Mas a Ford já percebeu que o custo mais alto de produção além das dificuldades de recarga dos veículos fora de casa vem levando os norteamericanos a comprarem mais carros híbridos.

(Ford/Divulgação)

De acordo com o jornal Detroit Free Press and Louisville Courier a Ford já notificou os funcionários que atuam na montagem dos itens de acabamento que as horas de trabalho na planta de River Rouge serão reduzidas.

Não é de hoje que o ritmo de produção dos modelos elétricos vem caindo nos Estados Unidos Não é de hoje que o ritmo de produção dos modelos elétricos vem caindo nos Estados Unidos (Ford/Divulgação)

Há dois meses a Ford já havia transferido 700 funcionários que atuavam na linha da F-150 Lightning para a produção do Bronco e da Ranger. No total, 2100 funcionários atuam nas linhas de Dearborn, cidade onde está o complexo River Rouge, e que fica bem próximo a Detroit.