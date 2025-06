Frio intenso: veja um item do seu carro que deve ser trocado nessa época do ano Filtro de cabine ajuda a evitar que impurezas entrem pela cabine e prejudiquem a saúde dos ocupantes Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/06/2025 - 17h00 (Atualizado em 16/06/2025 - 17h00 ) twitter

Freepik/Reprodução

A chegada do inverno e a queda de temperaturas leva a uma mudança de hábitos em relação ao uso do carro. Vidros fechados, ar quente ligado e a saúde que fica mais sujeita aos vírus e bactérias devem levar a cuidados especiais. Na manutenção do veículo um item merece cuidado e deve ser substituído de forma preventiva: o filtro de cabine.

Troca do filtro de cabine também ajuda a filtrar sujidades externas que podem invadir o carro

O filtro de cabine é vital na época do frio. Ele ajuda a filtrar a poluição, fuligem e outros itens em suspensão que podem ficar pelo ar. Se o filtro estiver muito sujo ou saturado, o ar encontrará maior dificuldade para “passar” o que levará a riscos para a saúde. Diferente do filtro de ar, que está associado a aspiração do oxigênio para o motor do veículo, o filtro de cabine filtra as impurezas que podem eventualmente ir aos ocupantes do veículo.

Filtro de cabine: simples substituição já melhora eficiência do ar condicionado

O filtro tem papel importante e custo muito baixo. Basta removê-lo e fazer a troca em menos de um minuto. Sua localização fica geralmente sob o porta-luvas ou do lado do passageiro mas é importante consultar o manual do veículo que trará a informação precisa.

Troca do filtro de cabine é vital para filtrar melhor as impurezas que vem do ar exterior

Outro ponto importante é que o filtro de cabine não tem reaproveitamento. Quando chega ao final de sua vida útil, deve ser simplesmente substituído o que ocorre a cada 15 mil quilômetros ou um ano. O filtro de cabine custa entre R$ 25 e R$ 35 e a troca é bem rápida.

