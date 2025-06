O que muda no carro com a chegada do inverno? E a manutenção? Frio muda tudo em relação ao combustível, refrigeração do motor, parte interna entre outros Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 02h00 ) twitter

Freepik/Reprodução

As temperaturas já estão mais frias em boa parte do Brasil especialmente no Sul, Sudeste e até no Centro-Oeste. Tendo em vista a proximidade do inverno quais são as mudanças de hábito em relação ao automóvel que está na garagem? Quais são os pontos principais de atenção com a manutenção? O R7-Autos Carros traz dicas essenciais para essa época do ano:

As baixas temperaturas trazem mudanças importantes em relação à física e a química do automóvel. É preciso saber que a gasolina é um combustível mais adequado para essa época do ano especialmente em carros que precisam da partida fria no início da manhã. Também são necessários cuidados extras com os pneus, radiador do carro, ar-condicionado e aquecimento e cuidados com a parte elétrica que veremos a seguir:

1. Prefira gasolina. Mesmo que o veículo seja Flex é indicado abastecer com mais gasolina ou apenas com gasolina nessa época. O etanol é um combustível frio e que aumenta o trabalho do sistema de ignição bem como demora mais tempo para atingir a temperatura ideal do motor. Em carros flex mais antigos com “tanquinho de partida a frio” é preciso verificar o nível e mantê-lo sempre abastecido.

Freepik/Reprodução

2. Vidros. Por segurança é muito importante manter os vidros limpos. Em algumas regiões de Serra ou de nevoeiro mais forte o orvalho que fica depositado sobre os vidros pode ser retirado facilmente com água morna. Ela é mais indicada para remover uma eventual camada de gelo no vidro ou mesmo de névoa sem causar choque térmico.

Freepik/Reprodução

3. Cuidado com fungos e bactérias no interior do carro. Veículos que ficam muito tempo fechados especialmente no inverno estão mais suscetíveis à proliferação desses organismos. O ideal é fazer uma Higienização e aplicar produtos que removem fungos e bactérias. No dia a dia é importante abrir ao um pouco as janelas para que o ar se circule normalmente.

Freepik/Reprodução

4. Fique atento aos sinais elétricos. Durante as partidas nas frias manhãs de inverno itens como a bateria e as velas são mais exigidos. Leve o carro ao mecânico e verifique a carga da bateria e também o sistema de ignição do carro.

Freepik/Reprodução

5. Sistema de radiador. Assim como é preciso ficar atento à temperatura no verão outro cuidado é necessário durante o inverno. Em algumas cidades onde a temperatura pode ficar próxima de 0° C existem produtos adjetivos para o radiador que evitam o congelamento da água. Em algumas regiões do Sul estes produtos são especialmente indicados.

6. Revise também as palhetas e limpadores. São especialmente recomendados os produtos com borracha e que sejam flexíveis para melhorar a limpeza. Usar produtos que evitam embaçamento também pode ajudar.

Freepik/Reprodução

7. Cuidados com os pneus. No Brasil não há necessidade de usar correntes pois a neve é uma ocorrência raríssima por aqui. O ideal é verificar somente a calibragem mas com frequência maior. As baixas temperaturas típicas do inverno podem fazer com que a pressão dos pneus diminua.

Freepik/Reprodução

8. Faça uma revisão no ar condicionado e use o aquecimento com parcimônia. Troque o filtro de cabine e evite deixar o carro sempre fechado. O ideal é desligar o sistema antes de chegar em casa.

Freepik/Reprodução

9. Pela manhã não saia acelerando o veículo. Por conta do frio o motor leva mais tempo para atingir a temperatura ideal. Nos primeiros minutos ande lentamente para que o motor chegue à temperatura ideal. Bastam dois ou três minutos.

