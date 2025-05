GAC Aion UT: vimos de perto do elétrico que vem brigar com BYD Dolphin Novidade se destaca pelo bom acabamento e motor mais potente que o rival Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/05/2025 - 15h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

No Salão de Xangai tivemos contato com o GAC Aion UT, carro compacto elétrico que vem disputar as vendas com o BYD Dolphin. Na China, o Aion UT já ultrapassou o rival da BYD. Só neste ano o Aion UT vendeu 17.088 unidades na China enquanto o Dolphin.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

O GAC Aion UT 2025 preserva linhas tradicionais desde o lançamento no ano passado: tem faróis destacados, perfil de monovolume e dimensões parecidas com a do rival Dolphin.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Por dentro o visual limpo mantém o padrão chinês de revestimentos integrais de boa qualidade e painel de 8,8” combinado com multimídia de 14,6”.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Porém na motorização o Aion UT se destaca com motor elétrico de 134cv e 23kgfm de torque e baterias fosfato de ferro-lítio (LFP) de 44 kWh oferecem autonomia de até 420 km no ciclo CLTC chinês. No Brasil o Inmetro já revelou autonomia de 318km com uma recarga. A velocidade máxima é de 150km/h.

‌



Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Na ficha técnica o Gac Aion UT tem 4,27m de comprimento e entre-eixos de 2,75m com 1,85m de largura.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

De série o compacto da GAC oferece por exemplo sistemas avançados de assistência ao motorista, incluindo frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo e assistência de manutenção de faixa. Estes itens estão disponíveis no BYD Dolphin porém apenas na versão Plus de 204cv e não na GS de 95cv.

‌



Na China o Gac AION UT custa cerca de 15% mais em conta que o Dolphin então podemos esperar uma verdadeira guerra de preços entre modelos elétricos de entrada como Chevrolet Spark EUV, GWM Ora 03 e o próprio Aion UT.

‌



NOVO BYD DOLPHIN 2026: já mudou? VEJA O VÍDEO!

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.