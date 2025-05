GAC chega ao Brasil com 4 carros elétricos e um híbrido Meta é vender 8.000 veículos só neste ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/05/2025 - 19h24 (Atualizado em 23/05/2025 - 19h28 ) twitter

A GAC marcou nesta noite em São Paulo sua estreia no mercado nacional. Com investimento de R$ 7,4 bilhões e pretensões de volume no mercado a GAC produz mais de 2,5 milhões de veículos na China e chega ao país. Com 20 grupos de concessionários, a GAC tem a pretensão de produzir no país e até mesmo exportar carros a partir do Brasil para a América do Sul.

O R7-Autos Carros acompanhou nesta noite a coletiva de imprensa de anúncio da GAC. Foram exibidos carros das linhas Empow, GS e Hyptec e M, porém vão começar com quatro modelos que já estão registrados no país desde o começo do ano.

Os primeiros veículos que a GAC lança para o mercado brasileiro começam a servendidos neste sábado (24).

“Queremos trazer a tecnologia e a boa experiência ao consumidor brasileiro. Buscamos o nosso desenvolvimento de produto e serviço e de profissionais avançando o setor e criando mais valor de mercado. Teremos carros a combustão, elétricos e de outras tecnologias. Nossos modelos incluem sedãs, SUVs e MPVs e hoje temos 13 modelos e selecionamos cinco que tenham a preferência brasileira” disse Wei Waigang, presidente da GAC International São 4 elétricos e 1 híbrido, dos seguintes modelos:● Aion Y: SUV elétrico médio com motor de 204 cv, bateria de 63,2 kWh eautonomia de 318 km, segundo o Inmetro, a partir de R$ 174.990,00.

● Aion V: SUV elétrico médio com motor de 204 cv, bateria de 75,3 kWh eautonomia de 389 km, segundo o Inmetro, a partir de R$ 214.990,00.

● Hyptec HT: SUV elétrico com opção de portas traseiras estilo asa-de-gaivota, disponível em versões de 245 cv, torque de 309 Nm, e com autonomia de 362 km segundo o Inmetro, a partir de R$ 299.990,00.

● GS4: SUV médio híbrido HEV com motor elétrico (182 cv) e motor acombustão (140 cv, ciclo Atkinson), entregando 235 cv de potência combinada e consumo na cidade de 14,1 km/l e na estrada de 11,8 km/l(conforme ciclo do Inmetro), a partir de R$ 189.990,00.

● Aion ES:Sedã elétrico com 4,81 metros de comprimento, motor de 136 cv eautonomia de 314 km, segundo o Inmetro, a partir de R$ 169.990,00.

Recentemente no Salão de Xangai vimos de perto no estande da GAC uma série de produtos com grande potencial para o mercado nacional.

O primeiro lote de veículos da GAC já está no Brasil. São 300 veículos que chegam para compor o showroom das primeiras concessionários. Serão ao todo 83 pontos de vendas da GAC, distribuídos entre 33 concessionárias e 50 pontos de venda em shoppings. Até o final do ano, serão 120 pontos de nomeados. A montadora pretende comercializar oito mil unidades dos modelos até dezembro de 2025. Para 2026, a meta é vender 29 mil carros:

Os consumidores que comprarem os veículos até 30 de junho deste ano ganham carregador portátil em todos os modelos de elétricos, três anos de manutenção grátis ou 100 mil km; e dois anos de assistência da montadora 24 horas além de dois anos de internet grátis (Aion V e Hyptec HT).

