General Motors confirma mais investimentos em carros a gasolina para atender "forte demanda dos consumidores" GM divide produção em duas unidades que receberão novos investimentos ampliando a produção de modelos a combustão Autos Carros|Marcos Camargo Jr 16/07/2025 - 12h00

Depois de um foco total na eletrificação a GM confirmou uma mudança estratégia de suas fábricas para aumentar a produção de modelos a combustão. A medida contraria o plano divulgado a partir da pandemia de migrar para uma eletrificação total até 2035 incluindo até mesmo o Brasil. Mas a ideia mudou com o baixo crescimento das vendas de elétricos e a ideia é reorganizar a linha de produção.

A produção do Cadillac Escalade sai do Texas em Arlington e vai para a região de Detroit, no estado do Michigan, bem como das picapes que tamvém usam chassi como a Silverado da Chevrolet e Sierra da GMC.

No Texas ficam os SUVs como Chevrolet Tahoe, GMC Yukon e Chevrolet Suburban, que também usam a base do Escalade.

Ao todo a GM vai investir US$ 4 bilhões, cerca de R$ 22,4 bilhões na produção de carros a gasolina.

O governo de Donald Trump flexibilizou as regras de emissões e de metas de consumo previstas no CAFE (Corporate Average Fuel Economy) e também retirou os incentivos federais para a compra de carros elétricos que chegavam a US$ 7,5 mil, deixando o consumidor livre para a escolha do seu tipo preferido de motorização. Hoje esse desconto que equivale a cerca de R$ 40 mil em valores convertidos.

E os elétricos...A GM produz carros elétricos no México, Estados Unidos e Canadá e manteve investimentos para a produção de carros elétricos e também de baterias nos estados de Michigan, Ohio e Tennessee. No entanto, havia uma expectativa de apresentação de um novo carro elétrico de perfil acessível na faixa dos US$ 25 mil o que na prática não ocorreu. Recentemente a GM convidou um grupo de jornalistas da América do Sul para mostrar suas tecnologias de tração elétrica mas é fato que as vendas de modelos como Cadillac Lyriq, Optiq, Escalade EV entre outros seguem em ritmo bem mais lento que o esperado. A própria Silverado EV foi anunciada em diversas versões mas a GM adiou a produção da picape com motor elétrica que é feita hoje apenas para uso profissional em uma versão de entrada.

