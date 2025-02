GM estaria fazendo plano de demissão de voluntária na fábrica do Tracker na Argentina Após fim do Cruze, planta argentina ficou mais ociosa; sindicato aponta demissões mas GM não confirma Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/01/2025 - 09h00 (Atualizado em 28/01/2025 - 09h00 ) twitter

Chevrolet/Divulgação

Mesmo com a previsão de alta para 2025 com mais crédito, inflação sob controle e menos impostos o cenário da economia da Argentina ainda deixa rastro de números negativos. Em 2024 as vendas de veículos caíram 8% no país vizinho onde 390 mil unidades foram vendidas. E a GM estaria fazendo um corte no número de empregados na fábrica de Alvear, na província de Santa Fé, onde é feito o SUV Tracker.

Chevrolet/Divulgação

De acordo com o sindicato SMATA Rosario (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina) a GM quer cortar 300 postos de trabalho e reduzir pela metade a linha de produção do Tracker.

Marcos Camargo Jr. 16.12.2024

A GM estaria promovendo um programa de demissão voluntária na fábrica mas oficialmente a marca não confirma nenhuma informação.

Marcos Camargo Jr. 16.12.2024

A fábrica de Alvear que estaria no mapa de um plano de investimentos para produzir picapes em parceria com a Hyundai mas até agora nada foi oficializado. A planta de Alvear também era responsável pela produção do Cruze que foi descontinuado e elevou a ociosidade da planta.

