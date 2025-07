GM perde US$ 1,1 bilhão no semestre e prepara volta do Bolt elétrico Receita cresceu, mas custos mais altos com mudanças de fábrica impactam resultado do grupo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/07/2025 - 13h59 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h23 ) twitter

Flagra Bolt Elétrico

A General Motors divulgou um balanço que mostra uma perda de US$ 1,1 bilhão, cerca de R$ 5,5 bilhões em valores convertidos, no primeiro semestre do ano. A empresa atribui os resultados negativos, em parte, ao chamado tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump, que aumentou os custos dos carros vindos do México, por exemplo.

Chevrolet Bolt

Com isso, entre abril e maio as vendas até cresceram, mas muitos consumidores adiantaram suas compras para evitar justamente os preços altos. O Equinox, que é feito no México e deve ser produzido nos EUA justamente para evitar tarifas, cresceu 20% nas vendas.

Mudanças tambêm devem ocorrer com carros que são feitos na Coreia do Sul como Buick Envista e Encore, Chevrolet Trax e Trailblazer. A GM diz que o custo adicional com as taxações deve somar US$ 5 bilhões, só neste ano.

Chevrolet Bolt

A receita da GM no período chegou a R$ 91 bilhões, acima da expectativa prevista no início do ano. Na eletrificação, a GM é a segunda em vendas nos EUA e a Cadillac já ocupa a quinta posição.

Dentro desse cenário, a GM está testando, por exemplo, um novo Bolt elétrico, o que surpreendeu o mercado, pois quando o carro saiu de linha a ideia era lançar um produto de nova geração, o que não ocorreu.

Chevrolet Bolt

A GM disse que irá “priorizar os clientes, marcas e manter uma estrutura fabril flexível” e por isso recentemente anunciou um investimento para ampliar a produção de carros com motor V8.

