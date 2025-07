Depois de renovar Tracker, GM sobe de novo os preços do Equinox SUV médio agora está mais perto dos R$ 300 mil mas versões Activ e RS Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/07/2025 - 20h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 20h00 ) twitter

A GM está anunciando um novo reajuste de preços da linha Equinox no mercado nacional. Depois de uma última elevação em janeiro agora a Chevrolet já pratica R$ 18,4 mil de aumento no SUV médio que já era dos mais caros do segmento. Agora o Equinox Activ ou RS custa exatos R$ 285.490.

Desde o lançamento, o Chevrolet Equinox que tem motor 1.5 turbo de 177cv e 28kgfm de torque com tração integral e câmbio automático de oito marchas já ficou bem mais caro.

Entre os itens de série o Equinox tem seis airbags, controle de Cruzeiro adaptativo, alerta e frenagem automáticos, alerta de ponto cego e manutenção do carro na faixa, conjunto de airbags, freios ABS com disco nas quatro rodas e controles de tração e estabilidade. A versão Activ tem sensor de movimentação de pedestres, faróis auxiliares e retrovisor com câmera além do sistema 360° e a RS traz visual de apelo esportivo.

As duas versões contam com painel de 11 polegadas que traz projeção de mapas, graças ao Google Built in e configurações do computador de bordo. O Equinox é o primeiro Chevrolet com conectividade 5G que permite atualizações OTA mais abrangentes e comandos mais rápidos por voz.

Posicionado entre os modelos mais caros do ele supera até mesmo o Jeep Compass que apesar do preço elevado da versão Blackhawk (na faixa dos R$ 245 mil), tem 272cv com motor 2.0 turbo a gasolina. Também é mais caro que SUVs híbridos plugin como Song Plus de R$ 249,9 mil, GWM Haval H6 PHEV 19 de R$ 244,9 mil e Jaecoo J7 (R$ 249,9 mil) e Tiggo 8 PHEV (R$ 269,9 mil).

