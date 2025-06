Expansão global: Cadillac deve estrear no Brasil em 2026 Marca de luxo da GM deve chegar com dois produtos e duas lojas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/06/2025 - 10h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr.

A Cadillac é uma marca centenária fundada em 1902 e adquirida pela General Motors em 1909. Desde então, construiu um legado de veículos de luxo mas perdeu espaço com o passar dos anos. Desde 2015 a GM voltou a investir na Cadillac que hoje se dedica a um portfólio eletrificado (ainda que tenha modelos a combustão) e prepara uma nova fase de expansão global. Como fruto dessa estratégia, mercados como o brasileiro devem receber a marca no próximo ano.

Marcos Camargo Jr.

Essa estratégia já começou. O R7-Autos Carros visitou a Cadillac House, um espaco luxuoso de experiência e customização que conta com um Cadillac Lyriq no showroom e outros dois clássicos históricos: Cadillac V16 1934 e o lendário Eldorado Brougham de 1957.

‌



Marcos Camargo Jr.

O portfólio da Cadillac em 2025 tem modelos como o sedã CT4 e CT5 bem como a linha Escalade sempre com motor V8 6,2 litros de 668cv e a linha de elétricos que vai ganhando tração. Ao todo são 8 modelos: do Optic ao Celestiq. A linha de elétricos é construída sobre a plataforma ULTIUM e os veículos da Cadillac contam com potência de até 750cv e autonomia de até 700km na cidade com baterias de 200kwh. É o maior alcance entre os elétricos vendidos nos Estados Unidos. No Brasil Para “vender” a marca de luxo no país, a ideia é oferecer por aqui dois produtos: Lyriq e o Optiq, inicialmente em duas concessionárias com estrutura, marca e proposta bem distintos da linha Chevrolet.

‌



Marcos Camargo Jr.

Além dos dois produtos o terceiro seria um modelo a combustão e as apostas recaem diretamente sobre o Escalade uma vez que o mercado de SUvs é bem amplo no Brasil e há tradição de modelos como BMW X6, Mercedes Classe G, Volvo XC90 e EX90 elétrico entre outros já presentes por aqui. Agora a Cadillac reforça a comunicação com foco em luxo e também tecnologia diferenciando-se pela tradição de marcas chinesas que também estudam a entrada no mercado nacional como a AVATR, DENZA (BYD) e as que já atuam como a Zeekr (grupo Geely). Como parte dessa estratégia a Cadillac fará parte da Fórmula 1 no próximo ano com apoio da General Motors (GM) e da TWG Motorsports. Ligando-se ao consumidor desse universo, a Cadillac deve fechar o ecossistema com a divisão esportiva com a projeção da Fórmula 1 e ganhar novos países em breve.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.