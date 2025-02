GM vai usar caminhões a GNV no transporte de veículos novos para reduzir emissões Projeto começa na fábrica de São Caetano do Sul Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/02/2025 - 20h00 (Atualizado em 27/02/2025 - 20h00 ) twitter

A General Motors anunciou um projeto de uso de caminhões movidos a Gás Natural Veicular (GNV) no transporte de veículos novos recém produzidos.

caminhão GNV projeto da GM (GM Divulgação)

A parceria com o Grupo SADA contempla inicialmente o trajeto entre a fábrica da GM em São Caetano do Sul e a sede da SADA, em São Bernardo do Campo. A estimativa é de que a iniciativa reduza 108 toneladas de emissões de CO₂ ao ano. Na fábrica do ABC são produzidos a Montana, a Tracker e também a minivan Spin.

A GM dará ferias de um mês para o pessoal de São Caetano do Sul

Os caminhões movidos a GNV reduzem as emissões de poluentes como óxidos de nitrogênio (NOx) e material particulado, além de contribuir para uma diminuição de até 20% nas emissões de CO₂ em comparação aos modelos a diesel.

caminhão GNV projeto da GM (GM Divulgação)

Além do uso de caminhões movidos a GNV, a GM salienta outras ações para reduzir as emissões de carbono em sua logística, como:

-Uso da cabotagem: Transporte marítimo de peças na região Norte do Brasil, reduzindo 340 toneladas de CO₂ por ano em comparação ao modal rodoviário.

-Rebocadores elétricos: Implementação de 50 equipamentos movidos a baterias de lítio, evitando 1,5 tonelada de CO₂ anualmente.

-Digitalização de processos: Substituição de 2 milhões de folhas de papel por sistemas eletrônicos de rastreabilidade, equivalente ao plantio de 267 árvores.

-Transporte com veículos elétricos e a gás: Em parceria com JSL e Ceva Logistics, caminhões elétricos e a gás transportam peças entre fábricas e concessionárias.

