Golf GTI 2026 chega ao Brasil em setembro e já andamos com ele na pista Hatch vem com motor 2.0 turbo de 245 cv, câmbio DSG de sete marchas e suspensão revisada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/08/2025 - 11h48 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Volkswagen Golf GTI 2026 Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen confirmou que o Golf GTI estará disponível nas concessionárias brasileiras a partir de 6 de setembro, só que ainda divulgou o preço, de deve ficar entre entre R$ 350 mil e R$ 400 mil. Vale lembrar que o hatch é importado da Alemanha, e correspondente ao facelift de meia-vida da oitava geração, MK8.5.

Volkswagen Golf GTI 2026 Volkswagen/Divulgação

Além disso, durante a apresentação, o R7–Autos Carros testou o hatch esportivo em uma pista de aviação no aeroporto de São Joaquim da Barra, interior de São Paulo.

Visual

‌



O facelift inclui para-choque redesenhado, faróis em formato de colmeia, logo iluminado, escapamento duplo, rodas de 18 polegadas Jerez, spoiler traseiro e pinças de freio vermelhas.

‌



Volkswagen Golf GTI 2026 Volkswagen/Divulgação

Internamente, o hatch conta co. bancos em couro com emblema bordado, multimídia de 12,9” com conectividade para smartphones, painel digital com launch control, botão de partida pulsante e volante multifuncional em couro com aquecimento e Shift Paddles.

Volkswagen Golf GTI volta ao Brasil em setembro com 245 cv Portal N10

O Golf GTI ainda traz ar-condicionado Climatronic de três zonas, sistema de som Harman Kardon de 480W com subwoofer e 12 canais de amplificação. O hatch também inclui Travel Assist, Lane Assist, Side Assist, Emergency Assist, ACC, AEB com monitoramento de ciclistas e pedestres, seis airbags, monitoramento de pressão dos pneus e XDS (travamento eletrônico do diferencial). Também estão presentes Keyless Access, Start-Stop e suspensão traseira multilink.

‌



Mudanças mecânicas

O Golf GTI passa a ser equipado com o motor 370 TSI 2.0 turbo da família EA888 EVO4, que entrega 245 cv entre 5.000 e 6.500 rpm e 37,7 kgfm de torque entre 1.600 e 4.300 rpm. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 6,1 segundos, desempenho superior ao da geração anterior (7,0 s). Entre as atualizações estão novo turbocompressor, injeção direta de 350 bar e velas do Audi S3.

Esportivo retorna ao mercado nacional com motor recalibrado após seis anos de hiato Marcos Camargo Jr

O câmbio DSG de sete marchas foi recalibrado, com trocas 13% mais rápidas e menor atrito. O eixo dianteiro McPherson teve aumento de 15% no rate de mola e o multilink traseiro, 5% de aumento e redução de 3 kg no peso. Os freios são a disco ventilado nas quatro rodas e a direção progressiva passou por ajustes.

Na pista

No teste em pista, o hatch transmite firmeza em curvas e estabilidade em alta velocidade, incluindo slalom, mostrando que o esportivo tem um bom acerto para curvas sinuosas, o que o deixa mais divertido.

Volkswagen Golf GTI 2026 Volkswagen/Divulgação

O câmbio DSG entregou trocas rápidas e sem atraso, mantendo sincronização com o motor.

Volkswagen Golf GTI na pista em movimento cor branco fazendo curva Auto Mais

As arrancadas e retomadas confirmaram desempenho consistente em ultrapassagens, compatível com os números de aceleração divulgados pela Volkswagen.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.