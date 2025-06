Governo federal decide: gasolina terá 30% de etanol a partir de agosto Impacto pode ser maior em veículos monocombustivel mais antigos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/06/2025 - 18h30 (Atualizado em 25/06/2025 - 18h30 ) twitter

O Governo Federal divulgou hoje que a gasolina passará a ter 30% de etanol a partir de 1º de agosto. Além disso, o teor de biodiesel no diesel comum aumentará de 14% para 15%. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, é esperado que o combustível fique até R$ 0,11 mais barato por litro em comparação com a gasolina com 27% de etanol.

Mistura do etanol na gasolina deve subir de 27% para 30% RODNEY COSTA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03.06.2025

Atualmente, o percentual de etanol já é considerado alto por vários engenheiros e especialistas no tema. Os veículos mais antigos são do tipo monocombustível e foram desenvolvidos apenas para rodar com gasolina. Veículos com carburador, produzidos no país até 1996, também devem ser mais impactados pelo aumento do etanol presente na mistura com a gasolina.

Além disso, o aumento da mistura de etanol na gasolina comum para 30%, chamada de E30 e deve resultar na substituição de 1,36 bilhão de litros de gasolina tipo A por etanol, o que elevará o consumo de biocombustível em até 1,46 bilhão de litros. Com isso, de acordo com o governo será possível alcançar até a autonomia total do combustível fóssil.

Vale lembrar que antes do lançamento da gasolina com 30% de etanol, foi seguido um cronograma aprovado pelo Ministério de Minas e Energia e uma série de estudos prévios. Os procedimentos foram realizados em janeiro e fevereiro no Laboratório da Timbro. Os testes consideraram aspectos como emissões de gases poluentes e impactos técnicos nas emissões de veículos com a utilização do E30, conforme determinações do Ministério de Minas e Energia, que avaliou possíveis impactos em veículos de diferentes tecnologias, como PHEV, HEV e ICE.

