GTO Car apresenta esportivos da Singer no Brasil

A GTO Car Specialist anunciou a venda dos modelos da Singer Vehicle Design no Brasil. A empresa com sede nos Estados Unidos venderá os modelos baseados em um Porsche 964, com tradicional motor 4.0 de até 394 cv. As empresas não divulgaram o valor do primeiro modelo vendido no Brasil, mas a loja de luxo disse que o Turbo Study deve custar até R$ 11 milhões no Brasil.

O Singer Classic Study é baseado em um Porsche 964, por sua vez uma inspiração nos primeiros 911. O esportivo tem motor 4.0 de 394 cv com 41 kgfm de torque. Outro modelo é o Turbo Study, que também é uma releitura, além de ter opção de acabamento clássico ou esportivo com gaiola e bancos conchas. Já o DLS Turbo Study, que é produzido na Inglaterra, tem acabamento de fibra de carbono e motor biturbo de 700 cv. Por fim, há o Singer Carrera Coupe com duas opções de interior, um convencional e outro esportivo, além de ter uma motorização refrigerada a ar e, também, água.

A Singer não tem nenhuma ligação com a Porsche, sendo a primeira fábrica de reestilização com uma linha de produção. Inclusive, quem tiver um 964 pode fazer a reestilização com a empresa norte-americana. Ao todo, são três anos para o veículo reestilizado ficar pronto, desde o pagamento até a produção. O preço inicial da customização é de US$1.2 milhão de dólares, chegando em uma estimativa a partir de R$ 11 milhões.

GTO loja de veículos importados de luxo com inspiração de uma sala de uma casa convencional. A empresa também vende carros clássicos colecionáveis.

