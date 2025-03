Porsche 911 Carrera T: a herança que o esportivo carrega há 70 anos Geração 992 Touring traz uma pimenta extra mas chega já perto de R$ 1 milhão Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 12.03.2025

O Porsche 911 foi lançado em 1964 com a tarefa de democratizar e ampliar o sucesso do 356, que foi um derivado ainda dos Volkswagen projetados por Ferdinand Porsche. Nessa evolução chegamos à geração 992.1 que está em transição para a 992.2. O 911 Carreta T (Touring) está no topo dessa evolução como esportivo sem eletrificação já sob a espreita do 911 T HYBRID que já estreou em vários mercados. O R7-Autos Carros testou o esportivo na exótica cor rosa rubi.

Marcos Camargo Jr. 12.03.2025

Essa versão Touring já tem alguns adicionais para quem busca melhorar a experiência de esportividade. Vem com suspensão esportiva PASM, diferencial traseiro de deslizamento limitado e alguns opcionais como o controle de altura da suspensão dianteira, os faróis em LED Matrix entre outros.

Marcos Camargo Jr. 12.03.2025

Visualmente o T se difere pelos emblemas do Carrera “comum”, a grade na tampa do motor em cinza e assim passa despercebido para a maioria das pessoas.

Marcos Camargo Jr. 12.03.2025

Por dentro o Carrera T é bem discreto em contraste com a cor rosa. Tem bancos em couro preto, volante vertical e detalhes como o Sport Chrono mas algumas modernidades como duas telas TFT de 7 polegadas para o painel de instrumentos e a boa multimídia de 10,9 polegadas.

‌



Marcos Camargo Jr. 12.03.2025

Parte negativa é que em um carro tão caro até mesmo os itens de assistência à condução são cobrados à parte como os R$ 13 mil do Controle de cruzeiro adaptativo, os R$ 18 mil do sistema de elevação da suspensão dianteira e R$ 4,4 mil do assistente de mudança de faixa ou R$ 6 mil de ponto cego.

Seu ponto alto é claro, está no motor. O Boxer 3,0 litros tem 385 cv a 6.500 rpm e 47,76 kgfm de torque combinado pelo rápido câmbio PDK é que faz 0 a 100 km/h em 4s. Muito fiel a cada movimento de volante, o Porsche 911 nesta configuração está ainda mais além do que apenas um carro esportivo.

‌



Marcos Camargo Jr. 12.03.2025

Nos esportivos é possível acelerar com emoção mas no Porsche essa experiência ganha um segundo nível. Ele é rápido tem um ronco envolvente que dispensa até mesmo numa boa trilha sonora e uma exatidão rara de se encontrar nos carros de hoje mesmo aqueles com tanta tecnologia. Nos modos esportivos de condução aceleração fica ainda mais rápida, a rotação do motor ainda mais alta e o câmbio ainda mais pronto para evoluir.

‌



Claro que um esportivo raiz tem seus senões além do preço. Tem pouco espaço traseiro, pode ser um pouco duro para usar na cidade e também pouco prático. Mas o Porsche nem está preocupado com isso. Com preço inicial na faixa dos R$ 880 mil, seu preço já está em R$ 950 com opcionais mas pode superar R$ 1 milhão com alguns itens extras. Para quem busca esportividade e potencial para explorar na pista como deve ser o Porsche 911 continua sendo um baita produto. Para poucos mas para ser apreciado com toda a beleza de um verdadeiro carro esporte 2 lugares.

PORSCHE 911 Carrera T: fiel ao seu legado. VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.