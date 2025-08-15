GWM inaugura fábrica em Iracemápolis com capacidade para 50 mil veículos por ano Previsão é gerar entre 800 e 1.000 postos de trabalho até o fim de 2025 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/08/2025 - 15h29 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h29 ) twitter

Fábrica GWM Marcos Camargo Jr 15.08.2025

Após três anos de espera, a GWM inaugurou nesta sexta-feira (15/8) as operações de sua fábrica em Iracemápolis, em São Paulo, instalada no local que abrigava a unidade da Mercedes-Benz. A planta, que emprega atualmente cerca de 600 trabalhadores, tem previsão de gerar entre 800 e 1.000 postos de trabalho até o fim de 2025. Além disso, a capacidade instalada para produzir deve ser de até 50 mil veículos por ano, com foco em modelos híbridos, começando pelo Haval H6 e, posteriormente, com H9 e Poer.

Fábrica GWM

A produção começará com 20 mil a 30 mil unidades anuais, com expansão para 50 mil em três anos. Em etapas futuras, a meta é chegar a 100 mil veículos fabricados por ano. O primeiro modelo produzido será o SUV Haval H6, em versões híbridas, com parte das peças fabricadas no Brasil e outras importadas, seguindo as regras do programa federal MoVer.

Fábrica GWM Marcos Camargo Jr 15.08.2025

De início, a fábrica contará com conteúdo local em itens como pneus, vidros, rodas, bancos, chicotes elétricos e pintura. O objetivo da GWM é atingir 60% de nacionalização dos componentes em três anos.

Fábrica GWM Marcos Camargo Jr 15.08.2025

Os investimentos anunciados pela montadora no Brasil somam R$ 10 bilhões, sendo R$ 4 bilhões destinados ao período de 2022 a 2025 e R$ 6 bilhões previstos para 2026 a 2032.

