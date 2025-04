GWM Ora 03 2026 ganha novos detalhes visuais e parte de R$ 169 mil; veja equipamentos Ora 03 Skin BEV48 passa a incluir teto solar de série Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/04/2025 - 15h30 (Atualizado em 28/04/2025 - 15h41 ) twitter

GWM Ora 03 2026 GWM/Divulgação

A linha 2026 do GWM Ora 03 já está disponível nas concessionárias brasileiras com preço a partir de R$ 169 mil. Além disso, o modelo apresenta mudanças de nomenclatura presente no novo logotipo. Veja equipamentos e versões.

GWM Ora 03 GWM/Reprodução

As versões passam a se chamar Ora 03 Skin BEV48 e Ora 03 GT BEV63. BEV indica Battery Electric Vehicle e os números correspondem à capacidade das baterias, de 48 kWh e 63 kWh, respectivamente. A mudança segue o padrão adotado na linha do Haval H6, que também identifica as versões pelo tamanho da bateria.

GWM Ora 03 GWM/Reprodução

Visualmente, os dois modelos trazem o novo logotipo GWM centralizado na tampa do porta-malas. O emblema Ora 03 permanece, mas com tamanho reduzido.

GWM Ora 03 GWM/Reprodução

Em equipamentos, o Ora 03 Skin BEV48 passa a incluir teto solar de série. O Ora 03 GT BEV63 ganha a cor Cinza Zenith fosca, que já havia sido utilizada na série especial GT Approve.

GWM Ora 03 GT Marcos Camargo Jr. 18.11.2024

A linha 2026 mantém a inclusão do estepe, introduzido no início do ano, e a conectividade com o aplicativo My GWM, que permite monitorar e controlar funções do veículo remotamente. Os preços da linha 2026 são: Ora 03 Skin BEV48 - R$ 169.000 Ora 03 GT BEV63 - R$ 199.000

