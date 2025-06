Há 40 anos, VW tomava a decisão de tirar o Fusca de linha Besouro seria substituído por versões de entrada do Gol: relembre a história Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/06/2025 - 16h07 (Atualizado em 27/06/2025 - 16h07 ) twitter

O Fusca celebrou em 20 de junho, última semana, seu dia mundial. Nessa data em 1934 foi assinado o contrato de produção entre o criador do modelo, Ferdinand Porsche, e a Associação Nacional da Indústria Automobilística Alemã. A história de sucesso do Fusca rendeu só no Brasil 3 milhões de unidades produzidas. O auge foi em 1972 com mais de 220 mil unidades produzidas sendo em 1985 apenas 44 mil saíram de fábrica de São Bernardo do Campo. Há 40 anos, portanto, a Volkswagen tomava a decisão interna de descontinuar a produção do Fusca.

Esse curso era natural já que o Gol, lançado em 1980, já tinha engrenado há anos no mercado. Já tínhamos também o Voyage e a Parati, e assim simplificar o Gol para ocupar o lugar do sedã era uma estratégia já bem desenhada pelos engenheiros da marca.

Em 1984, a Volkswagen lançava o Fusca Love, uma série especial que trazia consigo uma campanha publicitária emocional sobre o amor dos brasileiros diante do besouro. Mas foi exatamente nessa época que seu destino estava traçado. A Volkswagen tiraria o Fusca de linha. A razão era a idade do projeto, regras de segurança e emissões e também por estratégia. O Gol era um projeto muito mais moderno e adaptado aos novos tempos.

Antes disso, Wolfgang Sauer, presidente da Volkswagen do Brasil, marcou uma reunião com o então Ministro da Fazenda, Dilson Funaro, para comunicar que o carro deixaria de ser produzido. Porém, nessa época, a inflação galopante e a crise econômica em voga, traria uma discussão sobre o destino dos trabalhadores. Ao todo, 2.200 funcionários estavam envolvidos na linha do Fusca. E se o Gol era feito em Taubaté, parecia claro que todos poderiam ser demitidos. No entanto, a Volkswagen garantiu que todos os trabalhadores seriam aproveitados em outras linhas.

Assim, com todo o planejamento, só em 1986 que a Volkswagen comunicou ao público que o Fusca sairia de linha. Claro, ele voltaria em 1993 a pedido do então presidente Itamar Franco o que é uma outra história. Mas essa decisão saiu das pranchetas e das mesas de reunião da Volkswagen em São Bernardo do Campo há quarenta anos atrás.

