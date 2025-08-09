Honda City Hatchback Touring Sport 2025 chega ao Brasil com visual exclusivo Com cor exclusiva, versão é posicionada como topo de linha na carroceria hatch Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 09/08/2025 - 11h00 ) twitter

Honda City Hatchback Touring Sport 2025 Honda/Divulgação

A Honda apresentou nessa semana uma nova configuração para o City Hatchback 2025, posicionada como a opção mais cara da linha. Batizada de Touring Sport, a versão aposta em um visual diferenciado, mantendo o mesmo conjunto mecânico das demais opções já conhecidas.

Honda City Hatchback Touring Sport 2025 Honda/Divulgação

O City Hatchback Touring Sport será sempre oferecido na cor Vermelho Supernova e traz elementos externos em preto brilhante aplicados no teto, antena tipo tubarão, aerofólio, rodas e capas dos retrovisores. O modelo também recebe ponteira de escapamento cromada e pedaleiras metálicas, compondo um pacote estético com apelo esportivo.

Honda City Hatchback Touring Sport 2025 Honda/Divulgação

A lista de equipamentos segue a mesma das versões superiores, incluindo freio de estacionamento eletrônico com função Brake Hold, carregador de celular por indução, central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, painel digital configurável de 7 polegadas, ar-condicionado digital Dual Zone, sensor de chuva, câmera lateral LaneWatch e o conjunto de assistências à condução Honda Sensing.

Honda City Hatchback Touring Sport 2025 Honda/Divulgação

Sob o capô, permanece o motor 1.5 aspirado L15B, com injeção direta e comando variável, que entrega 126 cv (etanol/gasolina) a 6.200 rpm e torque de 15,8/15,5 kgfm a 4.600 rpm. A transmissão é automática do tipo CVT, com opção de trocas manuais por meio de paddle shifts e simulação de marchas pré-definidas.

Honda City Hatchback Touring Sport 2025 Honda/Divulgação

Com preço sugerido de R$ 152.800, o City Hatchback Touring Sport começa a chegar às concessionárias no fim de agosto, acompanhado de garantia de três anos sem limite de quilometragem.

