Honda completa 1 milhão de carros produzidos com energia éolica Montadora mantém parque eólico no RS integrado ao sistema nacional

Alto contraste

A+

A-

Parque eólico Honda Energy fica instalado na cidade de Xangri-lá Parque eólico Honda Energy fica instalado na cidade de Xangri-lá (Honda/Divulgação)

A Honda Energy, empresa do grupo Honda dedicada à gestão do parque eólico da empresa, comemora a produção de 1 milhão de veículos no estado de São Paulo.

NOVO HONDA CR-V 2024 híbrido: É melhor que HAVAL H6 e TOYOTA RAV4? Teste completo e preço. Veja o vídeo!

A produção nas fábricas e também a demanda de energia dos centros administrativos são supridos pelo parque eólico Honda Energy instalado na cidade de Xangri-lá, litoral do Rio Grande do Sul, integrado ao Sistema Interligado Nacional.

Honda é a única empresa autossuficiente em energia elétrica renovável Honda é a única empresa autossuficiente em energia elétrica renovável (Honda/Divulgação)

Para celebrar a conquista, foi realizada uma cerimônia com a participação de Otavio Mizikami, presidente da Honda Energy e vice-presidente industrial da Honda Automóveis, além de autoridades governamentais, associações de classe e parceiros da operação.

(Honda/Divulgação)

“Há quase dez anos, a operação da Honda Energy tem obtido bons resultados e é um dos principais ativos de sustentabilidade da marca no Brasil, representando nosso compromisso com a inovação e o cuidado com meio ambiente. A Honda é a única empresa autossuficiente em energia elétrica renovável no setor automotivo nacional, por isso, estamos orgulhosos em celebrar 1 milhão de automóveis produzidos no país com energia elétrica limpa. Há dez anos, iniciamos uma transição energética para fontes de energia limpa e nossa equipe está motivada para continuar liderando o caminho rumo a um futuro melhor para as próximas gerações”, afirma Otavio Mizikami.