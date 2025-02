Honda Gold Wing 50 anos: a história da veterana estradeira Lançada em 1975 ela mudou o perfil das motos feitas para viajar grandes distâncias Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/02/2025 - 02h00 ) twitter

As motos destinadas a percorrer grandes distâncias com bastante conforto tem como referência a Honda Gold Wing. A Touring mais longeva do mercado acaba de ganhar uma versão comemorativa GL1800 Gold Wing Tour 50th Anniversary que terá apenas 1833 unidades produzidas. Mas por que ela é tão importante?

A história da Honda neste seleto mercado de motocicletas começou no início de 1970. Naquela época BMW, Harley Davidson e Moto Guzzi eram as referências em modelos Touring topo de linha. Sob o nome “371” os engenheiros da Honda estudaram minuciosamente as demandas desse tipo de consumidor tão exigente bem como a disponibilidade de motores e de itens de série para criar uma motocicleta que virasse referência.

Em 1972 foi feito o primeiro protótipo que já tinha motor de 1000 cilindradas quatro cilindros e 80cv. Mas ao longo do tempo a ideia foi aprimorada tanto em suspensão quanto em refrigeração e por isso a Honda decidiu que por medida de conforto a sua moto teria radiador líquido e não arrefecimento a óleo e ar.

Apresentada em Las Vegas durante a International Bicycle and Motorcycle Exhibition a primeira Gold Wing teve 13.000 unidades reservadas. Um sucesso.

E logo após entender o perfil de público a Honda já aprimorava sua motocicleta dois anos depois. Assim a Gold Wing melhorava seu Chassi “duplex”, ganhava mais curso de suspensão, assistência elétrica de partida e remoção do pedal. Até 1979 foram 97 mil unidades produzidas e vendidas da Gold Wing. Já em 1980 viria a segunda geração com motor mais eficiente e 1.084cc e 81cv porém mais torque em baixas rotações e em 1983 já viria a terceira geração com 1.100cc e dois anos depois já teria injeção eletrônica.

Nessa época viriam novidades como som a bordo e toca fitas bem como bancos confortáveis com o mesmo material usado nos automóveis. Atualmente a Gold Wing está na sua sexta geração com 1800cc.

A versão comemorativa tem a cor dourada e ostenta o motor 1800 com 126 cv a 5.500 rpm e 17,3 kgfm de torque a 4.500 rpm controlado por um eixo cardã e câmbio DCT de 7 marchas com opção de marcha à ré e controle de torque eletrônico.

Ela traz itens de conforto como para-brisa elétrico regulável, faróis e luzes full-LED, uma colorida TFT de 7 polegadas, aquecimento de bancos e manoplas e sistema de som com conexão Apple CarPlay e Android Auto sem fio. A versão comemorativa custa US$ 26 mil nos EUA, cerca de R$ 153 mil o que certamente poderia superar os R$ 300 mil caso seja vendida aqui.

