Honda lança PCX 2026 com duas novas cores: preços sobem Versão DLX ABS sai por R$ 20.640 Autos Carros|Marcos Camargo Jr 29/08/2025 - 13h11 (Atualizado em 29/08/2025 - 13h11 )

Honda lança PCX 2026 Honda/Divulgação

A presença das scooters no trânsito brasileiro continua em expansão, e a Honda PCX segue como referência do segmento com 33% de participação. Lançada em 2012, ela concorre com a Yamaha NMAX e diversos produtos de outras marcas.

Honda lança PCX 2026 Honda/Divulgação

Sem grandes novidades linha 2026 da PCX será oferecida em três versões: PCX 160 DLX ABS (R$ 20.640), agora na cor preta metálica; PCX 160 ABS (R$ 20.170), disponível em azul perolizado; e a versão de entrada PCX 160 CBS (R$ 18.340), em branco perolizado.

Motor não mudou

‌



Todas as configurações trazem o motor OHC de 156 cm³ com tecnologia eSP+, que entrega 16 cv de potência e 1,5 kgfm de torque. O propulsor conta com o sistema Idling Stop, que desliga automaticamente o motor em paradas rápidas para reduzir emissões e consumo. As versões DLX ABS e ABS incluem ainda o controle de tração HSTC (Honda Selectable Torque Control).

‌



Honda lança PCX 2026 Honda/Divulgação

Na parte de frenagem, as versões DLX ABS e ABS utilizam freios a disco nas duas rodas com ABS de canal único, enquanto a CBS combina disco na dianteira e tambor na traseira. O chassi de aço tipo berço duplo, suspensão telescópica dianteira e amortecedores traseiros duplos garantem conforto e agilidade em uso urbano.

Honda lança PCX 2026 Honda/Divulgação

Entre os recursos de praticidade estão compartimento de 30 litros sob o banco, porta-luvas com entrada USB, sistema Smart Key com alarme, painel digital em estilo blackout e iluminação em LED.

‌



Honda lança PCX 2026 Honda/Divulgação

A Honda PCX 2026 chega às concessionárias da marca a partir de meados de setembro, com garantia de três anos sem limite de quilometragem e sete trocas de óleo gratuitas nas revisões programadas.

Honda lança PCX 2026 Honda/Divulgação

Honda PCX 160 DLX ABS: R$ 20.640 – Preto Metálico

Honda PCX 160 ABS: R$ 20.170 – Azul Perolizado

Honda PCX 160 CBS: R$ 18.340 – Branco perolizado

*Valores não incluem frete; A garantia é de 3 anos, sem limite de quilometragem com a óleo Pro Honda grátis em 7 revisões

