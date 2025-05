Honda ZR-V tem desconto e sai por preço de SUV 1.0 SUV é vendido por até R$ 169,9 mil nas concessionárias mas é modelo 2023/24 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/05/2025 - 15h06 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Teste completo com o novo Honda ZR-V 2024: comforto custa caro Marcos Camargo Jr. 01.02.2024

O Honda HR-V foi o produto da marca que mais cresceu nas vendas em 2024. E só este ano já foram 19.419 unidades comercializadas. Porém, as vendas do modelo médio ZR-V não seguiu a mesma toada. Fora do preço em relação aos concorrentes médios nunca ficou perto dos mais vendidos e por isso a rede está vendendo o ZR-V com descontos generosos. O R7-Autos Carros apurou com alguns concessionários que ainda há unidades fabricadas em 2023 disponíveis para venda.

Honda declara que o ZR-V chega a 187km/h e leva 11s para acelerar até 100km/h Marcos Camargo Jr. 01.02.2024

Produzido no México, o Honda ZR-V seria um bom concorrente para o Toyota Corolla Cross, Jeep Compass e Volkswagen Taos mas não incomodou os rivais.

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

A concorrência interna com o Honda HR-V é um dos motivos pelo qual o ZR-V não deslanchou. O motor 2.0 aspirado de 161cv a gasolina é inferior ao do HR-V Touring que é um 1.5 flex com 177cv.

Honda/Divulgação Honda/Divulgação

Embora tenha apelo de conforto e seja mais espaçoso o preço na faixa de R$ 215 mil é mais alto que o modelo menor que anda bem mais e é mais barato: o HR-V Touring custa na faixa dos R$ 195 mil ainda que seja um compacto e o ZR-V um modelo médio. Assim, suas vendas só cresceram de fato quando a Honda acionou a estratégia de reduzir o preço.

‌



‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.