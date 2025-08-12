HPE, dona da Mitsubishi e Suzuki, terá parceiro chinês para montar carros na fábrica de Goiás Parceria deve ser anunciada em breve com a GAC Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 10h00 ) twitter

HPE, dona da Mitsubishi e Suzuki, terá parceiro chinês para montar carros na fábrica de Goiás GAC/Divulgação

A HPE Automotores, representante de Mitsubishi e Suzuki no Brasil, confirmou que negocia com diversas montadoras chinesas para produzir veículos sob contrato na fábrica de Catalão (GO). Em uma entrevista à agência de notícias Autodata o CEO Mauro Correia, a primeira parceria pode ser anunciada ainda em 2025 após um período de “adaptação” do maquinário e do espaço que será cedido a uma empresa chinesa.

HPE, dona da Mitsubishi e Suzuki, terá parceiro chinês para montar carros na fábrica de Goiás Mitsubishi/Divulgação

Em maio desse ano, após uma reunião do presidente Lula com executivos da GAC e com o CEO Feng Xingya, na China, rumores circularam sobre a parceria com a Mitsubishi. Mas a HPE não havia confirmado a informação.

HPE, dona da Mitsubishi e Suzuki, terá parceiro chinês para montar carros na fábrica de Goiás Mitsubishi/Divulgação

A GAC já está vendendo cinco produtos no País e deve anunciar o sexto (GS3) em breve. Ao todo, a GAC vai investir cerca de R$ 7,3 bilhões no Brasil.Mauro Correia afirmou à Agência AutoData que o parceiro pode optar por montar carros a partir de kits semi (SKD) ou totalmente desmontados (CKD) com pintura local, até a produção nacional com maior índice de nacionalização de componentes. Segundo Correia a adaptação da fábrica levará entre sete e oito meses.

HPE, dona da Mitsubishi e Suzuki, terá parceiro chinês para montar carros na fábrica de Goiás

