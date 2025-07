Huawei lança perua de luxo Stelato S9T com autonomia de 1305km Versão elétrica e híbrida traz nova geração de LiDAR com 32 sensores Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/07/2025 - 11h25 (Atualizado em 18/07/2025 - 11h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Huawei Stelato S9T Huawei/Divulgação

A Huawei, por meio de sua marca premium Stelato, revelou novos detalhes e imagens do S9T, uma station wagon de alto desempenho e proposta de luxo que será oferecida em versões 100% elétrica (BEV) e híbrida com extensor de autonomia (EREV), tecnologia que vem se popularizando de forma alternativa ao motor elétrico a bateria. A perua traz conteúdos tecnológicos e terá autonomia de até 1.305 km.Stelato S9T: derivado do sedã premium S9O S9T é uma variação do Stelato S9 que terá preço a partir de US$ 55,9 mil, cerca de R$ 314 mil em valores convertidos o que é bem caro para os padrões chineses.

Huawei Stelato S9T Huawei/Divulgação

O Stelato S9T é um veículo com proporções de destaque: 5,16 m de comprimento, 2,00 m de largura, 1,49 m de altura e entre-eixos de 3,05 metros, com configuração de quatro portas e cinco assentos.

Eletrico ou EREVA versão 100% elétrica do S9T será equipada com uma bateria ternária NMC (níquel-manganês-cobalto) de 100 kWh fornecida pela CATL, capaz de garantir uma autonomia de 801 km no padrão chinês CLTC com uma única carga.

‌



Huawei Stelato S9T Huawei/Divulgação

Já a variante EREV (elétrico com extensor de autonomia) terá duas opções de bateria: uma de 37 kWh (LFP) e outra de 53,4 kWh. Ambas terão autonomia elétrica de até 354 km, mas com o uso do motor a combustão como gerador, o alcance total poderá chegar a 1.305 km.

Sistemas de condução semiautônoma com tecnologia HuaweiTodas as versões do Stelato S9T contarão com o mais recente sistema de direção assistida da Huawei, o ADS 4.0. O pacote inclui 32 sensores, sendo 4 sensores LiDAR, incluindo um sensor de 192 linhas da própria Huawei, 5 radares de ondas milimétricas 4D, 11 câmeras externas e ainda 12 sensores ultrassônicos.

‌



Huawei Stelato S9T Huawei/Divulgação

A Huawei ainda não revelou todos os detalhes mas registros de patente mostram que o S9T EV RWD (elétrico, tração traseira) terá 309cv e velocidade máxima de 210km/h. Já o S9T EV AWD (tração integral) terá motor traseiro de 227 kW combinado com motor dianteiro de 158 kW somando 516cv de potência. Entre os modelos híbridos com extensor de autonomia a marca registrou S9T EREV RWD com motor elétrico de 227 kW (308cv) auxiliado por motor a combustão de 118 kW (160cv) que atua exclusivamente como gerador.

Huawei Stelato S9T Huawei/Divulgação

A Stelato é uma das marcas integrantes da HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), aliança de mobilidade inteligente liderada pela Huawei e que compartilha rede de vendas entre as marcas Aito, Luxeed, Maextro, Shangjie e outras.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.