Hyundai HB20 2026: veja os preços e versões HB20 ganha versão Limited com novos itens de série e conectividade Bluelink Autos Carros|Marcos Camargo Jr 24/04/2025 - 13h00

O Hyundai HB20 2026 ganhou apenas uma nova versão mantendo o mesmo visual e os motores 1.0 aspirado ou turbo. Mas quem quiser comprar o compacto terá que desembolsar mais dinheiro. O HB20 2026 agora tem quatro opções com novidades como a oferta do sistema Bluelink para toda a linha.

Além do sistema Bluelink, as versões Comfort ganham sensor crepuscular e multimídia de 8 polegadas e a nova versão Limited traz rodas aro 15, chave presencial e botão de partida. A intenção é tornar a versão referência em custo benefício na categoria, de acordo com a marca.

Bluetooth de série e rastreador por cinco anos

‌



O sistema que conecta o veículo a um aplicativo é gratuito por cinco anos e traz o monitoramento do automóvel, rastreamento e imobilização, assistência 24 horas e diagnóstico dos sistemas, até a Smart Camera 360°, que permite a visualização do entorno do carro na tela do celular. Complementam o serviço, conforme a configuração da central multimídia especificada em cada modelo, os comandos de voz e a busca de pontos de interesse com informações de trânsito em tempo real.

Hyundai HB20 2026

‌



O Hyundai HB20 Comfort 1.0, de entrada, traz novidades como sensor crepuscular para os faróis, multimídia touchscreen de 8” com Apple CarPlay e Android Auto sem fio e comando de voz. Preço: R$ 95.790,00

A versão Limited é uma 1.0 aspirada, que agrega todos os itens da Comfort e inclui rodas de liga leve de 15”, sensor de estacionamento, painel de instrumentos digital LCD de 10”, alerta de ocupante traseiro, volante com ajuste de altura e profundidade, fechamento e abertura de janelas via smart key, console central deslizante com apoio de braço e smart key com botão de partida do motor. Preço: R$ 99.900,00.

‌



O Hyundai HB20 hatch com motor 1.0 turbo GDI e transmissão automática fica com as versões mais equipadas Limited e Platinum. A primeira tem os mesmos itens da Limited 1.0 aspirado e ganha rodas de liga leve de 16”, ar-condicionado digital e automático, grade frontal em preto brilhante e sistema Stop & Go. A Limited sai por R$ 119.900.

Já o Hyundai HB20 Platinum, topo de gama, é oferecido o pacote presente na Limited TGDI, acrescido de rodas de liga leve diamantadas de 16”, faróis e DRL em LED, bancos em couro preto, acabamento do volante em couro, retrovisores elétricos rebatíveis, carregador de smartphone por indução, saída USB para ocupantes do banco traseiro, smart shift e o pacote completo de recursos de segurança ADAS. Essa versão sai por R$ 129.650,00.

O HB20S 2026 segue a mesma oferta de versões tem a versão Comfort inicial por R$ 106.290, a Limited por R$ 106.490 com motor 1.0 aspirado e câmbio manual. Já o HB20S 2026 Limited sai por R$ 125.490 e o Platinum por R$ 135.310.

