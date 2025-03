Jaecoo J7 é flagrado em testes finais antes do lançamento SUV híbrido estreia dia 15 de abril com 50 concessionárias do grupo Omoda & Jaecoo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/03/2025 - 13h17 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Placa Verde/Reprodução

Já mostrado no país, o Jaecoo J7 passa por mais alguns testes finais antes do seu lançamento oficial dia 15 de abril. O perfil Placa Verde do Instagram divulgou as imagens do carro que já circula pelas ruas e estradas e nos próximos dias será apresentado a um grupo reduzido de jornalistas antes da estreia oficial.

Placa Verde/Reprodução

Com design robusto por conta da ampla grade, o Jaecoo J7 tem medidas em torno dos 4,5 m de comprimento, 2,67 m de entre-eixos e porta-malas de 500 litros, chegando a cerca de 1600 com bancos traseiros rebatidos.

Para se destacar em um concorrido segmento, o Jaecoo J7 tem sistema híbrido chamado Super Hybrid System (SHS) que promete uma autonomia superior a 1200 km com um tanque de combustível.

Placa Verde/Reprodução

O motor do J7 combina um 1.5 a gasolina com injeção direta e 142 cv com um elétrico de 204cv para uma potência combinada de 346cv e 53kgfm de torque. As baterias do motor elétrico têm 18kwh e cerca de 120 km de autonomia usando apenas o motor elétrico mas estes ainda não são dados oficiais.

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.